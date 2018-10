Anzeige Musik und Comedy für Kinder

Auch jüngere Generationen kommen beim Wolfacher Herbst voll auf ihre Kosten

Als weitere Attraktion wird die Künstlergruppe Ratzfatz für das vier- bis zehnjährige junge Publikum auf der Volksbankbühne am Damm eine wahnsinnig witzige Musikshow mit einer Kiste voller Überraschungen zur Aufführung bringen. Am Damm findet natürlich auch wieder ein großer Flohmarkt statt. Der FC Kirnbach versorgt dort die Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie einer bunten Mischung verschiedenster Getränke.

Das Angebot der Geschäfte in der Vorstadtstraße wird erweitert durch einen Bücherbasar, welcher in den Geschäftsräumen der Volksbank durch den Patenverein Kinderlachen organisiert und betreut wird. Die Geschäfte der Vorstadtstraße belohnen ihre Kunden beim Einkauf mit Gutscheinen für frische Berliner, die am Stand der Bäckerei Leist direkt eingelöst werden können.