Anzeige Musik auf zwei Bühnen

Am Samstag, 2. Dezember, geht es ab 14 Uhr Schlag auf Schlag weiter mit der Bläsersinfonetta der Musikschule und der Gruppe "Pustefix". Auftreten werden bis um 22 Uhr ein Trompetenensemble, die Christophorus-Kantorei, der Popchor "Chorus delicti", die Emminger Trachtenkapelle, die Black-Forest-Brassband und die Quiet Storm Street Dance Unity aus Nagold. Martin Spreng dreht nicht nur an der Kurbel seiner Orgel, er schlüpft auch in ein Nikolauskostüm und beschenkt am Samstag- und Sonntagnachmittag kleine Kinder.

Der Adventssonntag wird nach dem Morgengottesdienst mit dem Liederblasen des Posaunenchors vor der Stadtkirche eröffnet. Eine Schulklasse aus Bourg St. Maurice, der Chor der Friedrich-Boysen-Realschule und des Christophorus-Gymnasiums stehen ebenso auf den Bühnen wie das Keyboardensemble der Städtischen Musikschule, das Orchester der Altensteiger Realschule und die Kapelle "Zwischen den Bergen" aus Althengstett.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Weihnachtsmarkt wieder besondere Angebote, wie das Kerzenziehen und Stockbrotbacken am Stand der Royal Rangers, Drechselvorführungen im Schlosshof, Schnitzereien von Holzbildhauer Uwe Thaler, Schmiedevorführungen und ein Schnaps-Schaubrennen in der Kirchstraße. Ab 18 Uhr lodert im Schlossgarten an allen drei Tagen das Lagerfeuer der Tälemer Fackler. In einer Nische der Paulusstraße kann eine Krippe mit lebenden Tieren betrachtet werden. Der Purzeltreff lädt zum Kasperltheater in den Lichthof des Neuen Schlosses ein, und beim früheren Gasthaus Rössle dreht sich das Kinderkarussell.

Parken kann man unter anderem auf dem Grundstück des evangelischen Gemeindehauses, bei der Sternenbrücke, vor dem Stadtgarten, im Parkhaus neben der Musikschule und auf dem Parkdeck Wilhelmstraße.