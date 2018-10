Anzeige Mulchen, Fällen, Gärten anlegen

Im Bereich Garten- und Landschaftsbau werden Leistungen von der Planung bis zur Fertigstellung angeboten, die Beratung, Pflasterarbeiten, Bepflanzung, Steinmauern und Treppen enthalten. Mit Sitzplätzen, gepflasterten Wegen aus Beton- und Natursteinen sowie angelegte Teiche entstehen verschieden große Erholungsoasen im Grünen, die optisch ins Auge stechen. Für diesen Geschäftsbereich würde die Firma gerne weitere Arbeitskräfte, Gesellen oder Meister, einstellen. Das Einzugsgebiet der Kasper GbR erstreckt sich über ganz Baden-Württemberg. Hauptsaison beim Fällen ist im Winter. Private und kommunale Auftraggeber halten sich die Waage.

Weitere Informationen zum Unternehmen, in dem die Brüder Markus, Stephan und Tobias Kasper gleichberechtigte Geschäftsführer und Ansprechpartner sind, gibt es unter Telefon 07444/91 67 52 und unter www.kasper-gbr.de. Kontakt ist auch per E-Mail an info@kasper-gbr.de möglich.