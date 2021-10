6 Die passende Herbstmode finden Kunden jeden Alters in großer Vielfalt bei Kleider-Müller. Foto: Schnurr

Das Geislinger Familienunternehmen Kleider-Müller und der Schuhmarkt H&D Shoes and More In Style bieten Kompetenz in Sachen Mode. Am verkaufsoffenen Sonntag, 10. Oktober, öffnen auch diese beiden Firmen von 13 bis 17 Uhr für Kunden.















Neueste Trends bei Kleidung und Schuhen stehen jetzt bereit: Am Ortsausgang Richtung Balingen finden Kunden nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag zu jeder Jahreszeit passende Angebote für ihr komplettes Outfit in unmittelbarer räumlicher Nähe.

Die beiden Fachgeschäfte setzen mit ihrer Zusammenarbeit nicht zuletzt ein Zeichen gegen den Online-Handel: Während es beim Bestellen im Internet Glückssache ist, ob die gelieferten Kleider passen oder man sie zurückschicken muss, kann man in den Modegeschäften von den Füßen bis zum Kragen alles anprobieren und bei Bedarf sogar gleich mit Hilfe der Müller-Änderungsschneiderei anpassen lassen.

Auf rund 6500 Quadratmetern Fläche finden Kunden bei Müller mehr als 100 000 Kleidungsstücke für die ganze Familie – vom Strampler bis zum Brautkleid. Apropos Brautkleid: Beim Saisonräumungsverkauf bis 30. Oktober bietet Kleider-Müller auf ausgewählte Modelle 30 bis 50 Prozent reduzierte Preise.

Derzeit stehen alle Zeichen auf Herbst- und Wintermode. So wird für Kinder beispielsweise Schickes und Wärmendes von Garcia angeboten. Bei den Damen ist beispielsweise jahreszeitliche Kleidung von Gerry Weber, Taifun, S. Oliver, Tom Tailor und vielen weiteren, namhaften Marken zu haben. Im benachbarten Outlet gibt es Markenmode durchweg zum halben Preis, und auch im Schnäppchenmarkt warten viele Angebote.

Service wird bei Kleider-Müller groß geschrieben: Die Schneiderei ist auch am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet, damit Anpassungen und Änderungen sofort erledigt werden können. Kompetente Beratung durch geschultes Fachpersonal ist ohnehin selbstverständlich und ein weiterer Pluspunkt gegenüber dem Internet-Verkauf.

Die Bewirtung vor der Kinderabteilung am verkaufsoffenen Sonntag übernimmt der Gesangverein Geislingen. Er versorgt ab 12 Uhr Hungrige und Durstige auf dem Parkplatz vor der Sportabteilung mit einem Imbiss, Kaffee und Kuchen.

Bei H&D ist ebenfalls bereits die Herbstkollektion eingetroffen. Der große Markt wartet auf mit einer riesigen, saisonale Auswahl von rund 30 000 Schuhen für die ganze Familie auf rund 1000 Quadratmetern bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Im Angebot sind beispielsweise – ganz im Trend – beigefarbene Schnür- und Chelsea- Boots von Bullboxer, Apple of Eaden, , Noclaim, Mjus und Bugatti. Außerdem gibt es viele neue Modelle von El Naturalista.

Außerdem setzt sich der sportliche Trend fort, zum Beispiel mit Schuhen von Skechers, Puma und Vans.

Ergänzt wurde das Sortiment mit den Marken Scotch & Soda und Marco Polo. Weiter im Angebot sind Lloyd, Bugatti, Tamaris, Rieker, Waldläufer und viele mehr.

Fachkundige Beratung ist auch bei H&D gewährleistet. Die geschulten Mitarbeiterinnen vor Ort messen auf Wunsch jeden Kinderfuß aus, damit aus dem großen Angebot von Kinderschuhen, unter anderem von Superfit, gleich die richtige Größe gekauft werden kann –­ noch ein Vorteil gegenüber Online-Shops.

Beim verkaufsoffenen Sonntag wartet H&D zudem mit einer Rabattaktion für die Kunden auf: Ab einem Einkauf von Schuhen im Wert von 50 Euro erhalten diese einen Rabatt von fünf Euro.