Mit rund 40 Helfern wurde am Samstag, 5. Juli, das Festzelt für das bevorstehende Fußballfest in Wittershausen aufgestellt. Ab dem 10. Juli wird der Mühlbachpokal ausgespielt.

Bereits seit Jahresbeginn 2024 beschäftigten sich die Vereinsverantwortlichen der TSG Wittershausen in monatlichen Treffen mit der Organisation des Mühlbachpokalturniers und holten weitere fünf Personen zur Unterstützung in den Festausschuss.

Drei Teams zeichnen für Einkauf, Marketing und Sport verantwortlich.

Lesen Sie auch

Viel Unterstützung

Verstärkung für den Festausschuss. Foto: Christian Urmann

Der Herausforderung, den Rasen auf dem Spielfeld nach langer Trockenheit in einen guten Zustand zu versetzen, kam man mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr bei. Auch von Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer, von den Mitarbeitern im Rathaus und vom Bauhof habe man viel Unterstützung erfahren, heißt es dankbar aus TSG-Kreisen.

Zahlreiche Erinnerungen

Holger Leicht und Kai Büttner beim Aufbau des Zelts. Insgesamt waren 40 Personen beteiligt. Foto: Thomas Kräutle

Wie viele TSG-Mitglieder verbindet Thomas Kräutle, Vorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, zahlreiche Erinnerungen mit dem Mühlbachpokalturnier aus spielerischer und organisatorischer Sicht. Als aktiver Spieler war er schon 1975 beim Gastgeber Holzhausen bei der Wiederaufnahme der Veranstaltungsreihe dabei, die seither – bis auf die Ausfälle in den Jahren der Coronavirus-Pandemie 2020 und 2021 – lückenlos stattgefunden hat.

„Come Together“ am Sonntag, 13. Juli

Sieben Mal ging die TSG Wittershausen seither als Sieger aus dem Turnier hervor, zuletzt in den Jahren 2022 und 2023. Alle TSG-Meisterspieler und -spielerinnen sind am Sonntagvormittag, 13. Juli, zum „Come Together“ eingeladen und werden in Erinnerungen schwelgen können.

Besondere Einlagespiele

Ergänzt werden die Mühlbachpokalspiele um zwei besondere Einlagespiele. Am Sonntagnachmittag, 13. Juli, freuen sich um 16 Uhr die Mannschaft der Lebenshilfe Oberes Nagoldtal e. V. und das Inklusionsteam des SV Zimmern auf zahlreiche Zuschauer. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung begegnen sich auf Augenhöhe, um unabhängig von Leistungsgrenzen Teamgeist, Fairness und Freude an Bewegung zu erleben. Die TSG charakterisiert das Spiel in ihrer Festschrift als „echtes Highlight der gelebten Teilhabe“ und Symbol für Zusammenhalt, Vielfalt und gegenseitigen Respekt.

Oberligaspiel zum Abschluss

Am Montagabend, 14. Juli, erwartet die Fußballfans ab 19 Uhr mit dem Spiel SG Sonnenhof Großaspach gegen SSV Reutlingen aus der Oberliga ein letzter Höhepunkt des diesjährigen Turniers.