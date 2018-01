Anzeige Motto lautet: "Kein Abschluss ohne Anschluss"

Die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Schulsystems wird vor allem durch die Beruflichen Schulen ermöglicht. Vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur oder zum staatlich geprüften Techniker können an den fünf Kreisschulen an drei Standorten alle Bildungsabschlüsse erworben werden.

Am Freitag, 2. Februar, laden die Schulen von 8 bis 16 Uhr zum Berufsinfotag ein: die Kaufmännischen Schulen in Albstadt und Hechingen, die Hauswirtschaftliche Schulen in Albstadt und Hechingen sowie die Gewerbliche Schule in Balingen.

Als Hilfe zur Orientierung bieten die Beruflichen Schulen alljährlich den Berufsinfotag an und stellen dabei ihr facettenreiches Programm vor. Für alle eingeschlagenen Wege gilt: Es geht danach immer weiter. Wer eine klassische duale Ausbildung absolviert hat, kann danach über das einjährige Berufskolleg die Fachhochschulreife oder über die zweijährige Berufliche Oberschule das Abitur draufsetzen. Auch der Besuch der Fachschule für Technik oder eine Meisterausbildung sind möglich. Umgekehrt tendieren viele Absolventen des Beruflichen Gymnasiums dazu, eine duale Ausbildung anzuschließen und erst danach ein Studium zu beginnen. Oder sie bleiben in ihrem Ausbildungsberuf und bilden sich innerbetrieblich weiter.