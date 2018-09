Anzeige Motto lautet: "Fit und aktiv"

Dabei wird "Demandt Zweiradtechnik" seine Fahrzeuge präsentieren und bietet Probefahrten mit E-Bikes an. Außerdem richtet der Balinger E-Bike-Point einen Sektempfang aus.

Direkt neben dem Zweiradtechnik-Geschäft wird der Ortsverein Balingen des Deutschen Roten Kreuzes einen Stand haben. Grund dafür ist, dass an dieser Stelle die neuen Garagen des Ortsvereins gebaut werden. Dort sollen künftig alle Fahrzeuge der Ortsgruppe Balingen untergestellt werden. Hierfür benötigt das DRK trotz mehrerer Aktionen immer noch Gelder, da sich der Verein komplett über Spenden finanziert. Vor Ort werden auf der Suche nach weiteren Sponsoren den Interessierten die Pläne präsentiert. Auch ein Fahrzeug kann besichtigt werden. Außerdem wird die Arbeit des Ortsvereins vorgestellt und Neues in Sachen Erste Hilfe präsentiert.

Am anderen Ende der Straße informiert das Team des INJOY Balingen über Rücken- und Gelenkprobleme sowie über Arthrose. Mit dem revolutionären und unkonventionellen Konzept "Five", das auf den Grundlagen der Biokinematik entwickelt wurde, können Menschen jeden Alters wieder schmerzfrei werden; entspannte Bewegungen sollen wieder möglich sein. Ab 13 Uhr erfahren interessierte Zuhörer in einem Vortrag, welche Lösungsansätze es bei Arthrose gibt.