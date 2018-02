Anzeige Motivwagen sind aufwendig gestaltet

Das neue Kinderprinzenpaar, der Kinderzunftrat und der Moderator Hansi begleiten die kleinen und großen Besucher durch das Programm. Die Bambinis, die Sweetys, die Kindergartenkinder zeigen ihr Können. Zum letzten Narrenball in dieser Saison lädt die Narrenzunft am Fasnetssamstag, 10. Februar, ab 20 Uhr in die Eutinger Narrenhalle ein. An diesem bunten Abend werden die Prinzengarde, die Sweetys, die Hexen, die Musikkapelle, Chorisma und der Sportverein auftreten. Zu Gast sind der Carnevalsverein Talheim und die Lenau Hexa Steinhofen. Die Weitinger Overall-Partyband heizt musikalisch in der Halle ein. Durch das Programm führen Hansi und Dani und werden für gute Stimmung sorgen.

Auf einen abwechslungsreichen Umzug können sich die Besucher am Fasnetssonntag freuen. Dieser startet traditionell um 13.30 Uhr. Rund 43 Gruppen ziehen durch die Eutinger Gassen. Die Eutinger Narrenzunft mit Schelladralle, Musikkapelle, Prinzengarde, Prinzenpaar, Zunftrat, Baren, Hexen, Teufel und Teufelsgeiger geht voran. Befreundete Narrengruppen aus nah und fern sowie viele Musikvereine und Lumpenkapellen sorgen für gute Stimmung im "Flegga". Auch die Eutinger Fasnets-wagen-Bauer wie die Bautsch Boys, der Django-Wagen und die verschiedenen Bauwagen präsentieren wieder ihre originellen und aufwendig gebauten Motivwagen. Einen schönen Schluss bildet der Zunftratswagen mit dem Kinderprinzenpaar und den kleinen Zunfträten.

Nach dem Umzug herrscht buntes Treiben in der Narrenhalle sowie in den Vereinsheimen, Lokalen und auf den Straßen Eutingens. Am Montag geht die Zunft zum Umzug nach Hirschau und freut sich anschließend auf den "Kappa-Obed" im Schützenhaus. Zum letzten Umzug in der Saison fährt die Zunft nach Hechingen, bevor die Fasnet um 18 Uhr vor dem Rathaus in Eutingen verbrannt wird.