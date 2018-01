Anzeige Mofänger führen Umzug an

Diese besteht seit 1996. Die Gründung hatten Elke und Bernd Baiker, Doris und Ortwin Hezel sowie Bettina und Michael Lesny im Herbst 1995 initiiert.

Bernd Baiker und Ortwin Hezel, Fasnetsurgesteine ihrer Heimatflecken Empfingen und Hochmössingen, vermissten als Zugezogene in Sigmarswangen ihre Fasnet. So wurde die Idee geboren, auch in dem evangelischen Sulzer Stadtteil eine Narrenzunft zu gründen. Nach mühevoller Suche und Gestaltung geeigneter Narrenfiguren, Bewältigung bürokratischer Hindernisse fand am 4. Mai 1996 die Gründungsversammlung im Sportheim Sigmarswangen statt. 29 Interessierte waren anwesend.

Der Mofänger als Hauptfigur, der Bauer als Einzelfigur und die Narrenräte prägten bis Frühling 1999 das Bild der Narrenzunft. Am 27. Mai 1999 wurde das Stoagwaldmale als weitere Figur im Sportheim Sigmarswangen vorgestellt. Der Altmond kam am 6. Januar .2012 als neue Narrenfigur dazu. Er soll den älteren Narren ermöglichen, ohne schweres Gschell und Korb weiterhin aktiv an der Fasnet teilzunehmen.

Die Narrenfigur Mofänger beruht auf einer alten Sage, wonach ein Sigmarswanger Bauer in einer klirrend kalten Winternacht im Jahr 1749 seinen Stall aufsuchte. Als er sah, dass der Vollmond strahlend hell am Himmel stand, beschloss er, ihn einzufangen und in den Stall zu ziehen. Dort erstrahlte er den ganzen Winter lang, sodass der Bauer sein hungerndes Vieh ohne Laterne versorgen konnte.

Das Stoagwaldmale wird ebenfalls von einer alten Sage abgeleitet. Diese erzählt, dass im Wald zwischen Sigmarswangen und Aistaig, im Gewann Staigwald, ein finsteres Männle sein Unwesen trieb. Frauen, die Kräuter sammelten oder Männer, die sich durch den Wald nach Aistag auf den Weg machten, grausten sich vor diesem Wesen, das einen Heiden-Spaß daran fand, diese in Angst und Schrecken zu versetzen.

Der Bauer ist eine Einzelfigur und fängt alljährlich zu Beginn der Fasnet den Mond ein. Der Narrenrat wurde 1996 gegründet.