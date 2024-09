In Zeiten von hohen Zinsen und deutlich gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten können sich immer weniger Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllen. Da rückt das „Tiny House/Modulhaus“ wieder in den Fokus potenzieller Bauherren.

Was für ein Tiny House spricht: Es ist klein, braucht nicht viel Platz und ist deshalb auch um einiges günstiger als ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Die Firmengruppe Hess hat an ihrem Standort im Koppengässle 14 in Aichhalden ein fertiges Muster-Modulhaus erstellt, das zur Gewerbeschau am 21. und 22. September und darüber hinaus besichtigt werden kann. Das Hess-Modulhaus punktet mit geringen Bau- und Unterhaltungskosten. Weitere große Vorteile eines kompakten Modulhauses sind die flexible Nutzung und die Mobilität. So ein Tiny House wird von Hess komplett aufgebaut und dann per Tieflader direkt zum Standort transportiert.

Lesen Sie auch

Kreative Architektur

Denkbar ist eine Nutzung zur Wohnraumerweiterung im eigenen Garten, wenn der Nachwuchs flügge wird; oder wenn die große Wohneinheit an die jüngere Generation weitergegeben wird und man seinen eigenen Wohnraum verkleinern möchte. Sehr gut geeignet ist ein Modulhaus außerdem zur Nutzung als Büro, Pförtnergebäude oder Ferienhaus.

Weiträumigkeit auf zwei Etagen: Trotz geringer Grundfläche ist durch die optimale Raumaufteilung genug Spielraum für die flexible Nutzung der Räume. Großzügige Verglasungen bringen viel Licht ins Innere und lassen die Räume hell und licht wirken. Die offene Wohnraumaufteilung schafft Wohlfühlatmosphäre. Schon von außen wirkt das Modulhaus leicht und freundlich durch die fein strukturierte Fassadengestaltung und die raffinierte, kompakte Bauweise mit nachhaltigen Baumaterialien. Beheizt wird das Lebenswerthaus mit Einzelpellets-Ofen mit elektrischer Regelung. Das Warmwasser wird über Durchlauferhitzer bereitgestellt. Die Nasszellen sind mit hochwertigen Sanitäreinrichtungen ausgestattet. Sogar ein separates Gäste-WC findet in der zweigeschossigen Variante Platz. Weitere Infos: www.hess-holzmontage.de.