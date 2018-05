Anzeige Modernisierung und Erweiterung

Es ist gelungen, ein bodenständiges, schwäbisches Rathaus zu bauen", fasste Bürgermeister Markus Wendel seine Vorfreude zusammen.

Nicht nur er ist nach einer Büro-Rochade inzwischen wieder in seinen modernisierten Amtssitz zurückgekehrt. Vorübergehend war nämlich die Verwaltung in den Anbau ausgewichen, in dem künftig die Touristik logiert. Dadurch habe man einen fünfstelligen Betrag eingespart, erklärte der Bürgermeister zum Verzicht auf eine Interimslösung während der Maßnahmen.

"Im Altbau gab es dann beispielsweise im Dachgeschoss Überraschungen mit Absätzen in den Böden, deren Niveau ausgeglichen werden musste und nach der Entfernung von Verkleidungen galt es, heutige Maßstäbe für Brandschutz zu beachten", resümierte Wendel. Dennoch, so der Rathauschef, werde nicht nur der Kostenrahmen von 1,46 Millionen Euro weitgehend eingehalten, sondern auch das Ziel erreicht, einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Und das während des laufenden Betriebs, zollte er allen Mitarbeitern riesige Anerkennung. "Alle haben den Führerschein für die Sackkarre bestanden", schmunzelte er zu den untypischen Arbeiten, bei denen jeder Einzelne mitwirkte. Respekt zollte er in diesem Zusammenhang den für die Technik verantwortlichen Handwerkern. Denen gelang es, sämtliche Leitungen so vorzubereiten, dass die Mitarbeiter nur noch die Computer umstecken mussten, um weiterzuarbeiten.