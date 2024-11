An den Freitagen 29. November und 6. Dezember sind jeweils zwischen 11 und 16 Uhr offene Verkaufsbesichtigungen. Die Wohnungen sind hochwertig ausgestattet.

Der moderne Wohnkomplex „Blumberg Quartier“ steht inklusive zwei Geschäften am südöstlichen Rand des Einkaufsgebiets auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal fristgerecht zur Jahreswende vor der Fertigstellung. Mit 17 Ein- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie mit zwei Geschäftseinheiten bietet das Projekt höchsten Wohnkomfort. Ob Metzger, Bäcker, Discounter, Ärztehaus oder Bildungsstätten; alles ist zu Fuß erreichbar.

In dem imposanten Gebäude sind auf der Südseite eine Filiale von Fischerbeck aus Titisee-Neustadt mit Bäckerei und Café sowie eine Niederlassung der Einzelhandelskette Tedi integriert. Tedi hat die Türen bereits Ende Oktober geöffnet.

Wohnungsinteressierte können sich bei einer offenen Verkaufsbesichtigung am Freitag, 29. November, und am Freitag, 6. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr von der Einmaligkeit der durchdachten Wohneinheiten überzeugen. Das kompetente Team der ACTIV-GROUP begleitet die Besucher gerne durch die möblierten Musterwohnungen mit Einbauküchen und stilvoller Einrichtung.

Die ACTIV-GROUP aus Schemmerhofen ist der Bauherr und Investor. Für ACTIV-GROUP-Geschäftsführer Hans-Jürgen Birk waren für die Standort-Entscheidung in Blumberg mehrere Faktoren entscheidend. „Blumberg liegt im Grenzgebiet der Schweiz mit direktem Anschluss an die Autobahn A 81 sowie den malerischen Landschaften des Südschwarzwalds. Besonders überzeugt hat uns Blumberg als familienfreundliche Stadt, die mit einer vielseitigen Infrastruktur für Jedermann attraktiv ist. Hier haben wir die Möglichkeit, modernen Wohnkomfort mit einer Nahversorgung an einem charmanten und absolut zentralen Standort zu vereinen, der sowohl für die künftigen Bewohner als auch für die gesamte Gemeinde einen echten Mehrwert schafft.“

Das „Blumberg Quartier“ vereint hochwertige, moderne Architektur mit gehobener Ausstattung und ein nachhaltiges Energiekonzept zu einem Wohnerlebnis der ganz besonderer Art.

Natürliche Materialien überzeugen

„Die lichtdurchfluteten Wohnungen mit überdachten Loggien und Dachterrassen sind zentrumsnah und dennoch unmittelbar an die umliegende Nahversorgung angebunden. Eine Shoppingtour direkt vor der exklusiven Wohnanlage trägt zum Wohlgefühl des Standortes bei. Natürliche Materialien am Bau wie Holzparkett und Natur-Steinböden runden das Angebot in besonderem Maße ab“, hebt Hans-Jürgen Birk einige Kriterien hervor. Das „Blumberg Quartier“ bietet außerdem Details wie E-Ladestationen, Carports und Garagen mit eigenen Stromanschlüssen sowie eine hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.