Anzeige Moderner Dienstleister

Im D omizil in der Gottlieb-Daimler-Straße war es schon lange zu eng und zu verwinkelt. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter waren alles andere als optimal. "Eine Erweiterung war nicht möglich", sagt Firmenchef Michael Müller, denn das Unternehmen beschäftigt über 40 Mitarbeiter, davon acht Meister und Techniker. Unterwegs sind sie im Kreis Freudenstadt und darüber hinaus, etwa in den Kreisen Rastatt, Böblingen, Calw oder Pforzheim.

Schon seit längerer Zeit suchte das Unternehmen nach einem neuen Standort und hatte sich das ehemalige ISE-Gebäude in der Carl-Zeiss-Straße früher schon einmal angeschaut, es seinerzeit jedoch als zu groß empfunden. Erst später kam es dann doch zum Kauf des Anwesens. Dann ging es zunächst ans Umbauen. Fassade und Fenster wurden erneuert, die Werkstatt konnte belassen werden. Das Lager ist jetzt so groß, dass ein Drittel an eine andere Firma vermietet werden konnte. Zwei Millionen Euro seien investiert worden, erzählt Michael Müller. Wie es sich für einen modernen Dienstleister für Sanitär, Heizung und Klima gehört, wurde die Heizungstechnik auf Holzpellets umgestellt. Nicht nur die Monteure haben im neuen Domizil gute Bedingungen für ihre Arbeit, auch die Büroleute fühlen sich in ihren neuen Räumen wohl. Im Erdgeschoss gibt es zudem einen Showroom für die Kunden.

Das Aufgabengebiet der Firma Bad & Heizung Müller ist stetig gewachsen. Auch Spezialaufgaben, beispielsweise in der Schwimmbadtechnik, werden erledigt. Die Technik für die Marktplatz-Fontänen in Freudenstadt wurde ebenfalls von der Firma Müller installiert. Die Auftragslage bezeichnet der Firmenchef als gut. Wie Michael Müller erläutert, sind die Auftragsbücher für den Rest des Jahres zu 80 Prozent gefüllt. Mit einem Problem muss aber auch die Firma Müller kämpfen: Die Gewinnung von Nachwuchskräften ist nicht einfach. An Auszubildende ranzukommen ist eine Herausforderung. "Weil sich viele Schulabgänger zunächst in der Industrie bewerben", weiß Michael Müller. Erst wenn es dort nicht klappt, komme das Handwerk ins Spiel. Aktive Nachwuchswerbung betreibt die Firma Müller an den Real- und Werkrealschulen und arbeitet mit der Agentur für Arbeit zusammen.