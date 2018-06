Anzeige Modern und innovativ

Gerade e inmal sechs Jahre sin d von der Idee bis zur Umsetzung dieses zukunftsweisenden Projektes vergangen. Eine echte Rekordzeit für ein kommunales Projekt mit dieser Tragweite und Komplexität. Es entstand ein Feuerwehrzentrum, um das Horb von vielen Städten, nicht nur im Kreis Freudenstadt, beneidet wird.

Aus den unterschiedlichen Hallen und vorhanden Räumen, aber auch aus der zurückgelassenen Infrastruktur aus Bundeswehrzeiten, entstand ein modernes, hochinnovatives Feuerwehrzentrum. Durch den Kauf der Kaserne kam die Stadtverwaltung in die Lage, auf eine bestehende Bausubstanz zurückgreifen zu können, mit der man die vorgegebenen Normen an den Platzbedarf der Wehr, wie die einer Abteilung in Form der Kernstadtwehr erfüllen und darüber hinaus auch verbesserte Trainingsmöglichkeiten und optimale Arbeitsbedingen für die Abteilungswehren schaffen zu können.

Das alte Feuerwehrhaus in der Florianstraße, das man 1983 bezog, entsprach schon lange nicht mehr den Standards und Normen der heutigen Zeit und hätte mit einer Investitionssumme von knapp zwei Millionen erst kernsaniert werden müssen. Trotzdem hätte man die Normvorschriften an den Platzbedarf in Punkto Gesamtfläche noch immer um 1600 Quadratmeter unterschritten.