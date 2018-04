Anzeige Modellvielfalt beeindruckt

Die Anfänge der Selbstständigkeit begannen 1993 in einem Getränkelager im Deißlinger Hagelen-Weg. Der gelernte KFZ-Mechaniker sattelte recht früh auf zweirädrige Fahrzeuge um, machte seinen Zweiradmeister.

Zwei Tage lang, vom 28. bis 29. April, wird nun das Jubiläum gefeiert. Es wird ein Festzelt geben mit Bewirtung. Eine Hüpfburg wird für die Kinder aufgestellt. Zur Unterhaltung spielt eine Live-Band. Eine große Attraktion sind die Showtrucks mit Test-Bikes von Aprilia, Suzuki, Kawasaki und Triumph, um die neusten Modelle zu testen. Abgerundet wird das Ganze durch den "Nolan-Truck" mit Test-Helmen, eine Art Helm-TÜV, denn hier kann man neue Helme testen sowie seinen "alten Helm" überprüfen lassen.

Mit Fug und Recht kann Hartmut Zepf behaupten, die größte Modellvielfalt in der Region zu haben. Seit einigen Jahren ist der Firmensitz in der Bahnhofstraße 93. 15 Mitarbeiter beschäftigt die Firma heute. Vor einem Jahr wurde die Einzelfirma in eine GmbH umgewandelt, erzählt der umtriebige Geschäftsmann.