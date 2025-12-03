Anzeige: Mode, die Familien begeistert und überzeugt - über Generationen hinweg

1 Foto: Unternehmen Im Bekleidungsgeschäft Reichert finden Kunden jeden Alters besondere Stücke für ihren Kleiderschrank. Manche kommen nur gelegentlich vorbei, andere ergänzen ihre Garderobe regelmäßig um aktuelle Trends und Designs. Viele Frauen und Männer sind dem Familienunternehmen in der Nagolder Innenstadt schon seit vielen Jahren treu. Sie wissen nicht nur die große Auswahl mit über 60 Marken auf drei Stockwerken zu schätzen. Was Reichert1850 besonders macht, sind die kompetente und freundliche Beratung sowie das Wohlfühl-Ambiente.







Link kopiert



Dass gerne ganze Generationen einer Familie regelmäßig zu Reichert1850 kommen, beweisen die Worte von Stefanie Ellenberger. Die 44-Jährige hat schon so einige Lieblingsstücke in dem Bekleidungsgeschäft erstanden - ebenso wie ihre 77-jährige Mutter Dorothea Kärcher und ihre Töchter Jule und Mia. ,,Seit 175 Jahren steht das Modehaus Reichert für Qualität, Verlässlichkeit und gelebte Tradition. Für uns als Familie ist es weit mehr als ein Geschäft: Drei Generationen kaufen hier ein, fühlen sich beraten, verstanden und willkommen", erzählt Stefanie Ellenberger. ,,Gleichzeitig verbinden uns viele gemeinsame Jahre als Handwerker, in denen wir immer wieder im Modehaus arbeiten durften. Diese lange, gewachsene Beziehung macht für uns den besonderen Wert eines familiengeführten Unternehmens aus." Das Modehaus Reichert ist für die Familie ein Stück Heimat - ,,und wir sind dankbar, ein Teil dieser Geschichte zu sein." Besonders schön finden sie den persönlichen Kontakt, der über die Jahre entstanden ist: ,,Aus einer vertrauten Geschäftsbeziehung ist längst ein freundschaftliches Verhältnis gewachsen, geprägt von gegenseitigem Respekt und ehrlicher Wertschätzung."