Anzeige: Mode, die Familien begeistert und überzeugt - über Generationen hinweg

Im Bekleidungsgeschäft Reichert finden Kunden jeden Alters besondere Stücke für ihren Kleiderschrank. Manche kommen nur gelegentlich vorbei, andere ergänzen ihre Garderobe regelmäßig um aktuelle Trends und Designs. Viele Frauen und Männer sind dem Familienunternehmen in der Nagolder Innenstadt schon seit vielen Jahren treu. Sie wissen nicht nur die große Auswahl mit über 60 Marken auf drei Stockwerken zu schätzen. Was Reichert1850 besonders macht, sind die kompetente und freundliche Beratung sowie das Wohlfühl-Ambiente.

Dass gerne ganze Generationen einer Familie regelmäßig zu Reichert1850 kommen, beweisen die Worte von Stefanie Ellenberger. Die 44-Jährige hat schon so einige Lieblingsstücke in dem Bekleidungsgeschäft erstanden - ebenso wie ihre 77-jährige Mutter Dorothea Kärcher und ihre Töchter Jule und Mia. ,,Seit 175 Jahren steht das Modehaus Reichert für Qualität, Verlässlichkeit und gelebte Tradition. Für uns als Familie ist es weit mehr als ein Geschäft: Drei Generationen kaufen hier ein, fühlen sich beraten, verstanden und willkommen", erzählt Stefanie Ellenberger. ,,Gleichzeitig verbinden uns viele gemeinsame Jahre als Handwerker, in denen wir immer wieder im Modehaus arbeiten durften. Diese lange, gewachsene Beziehung macht für uns den besonderen Wert eines familiengeführten Unternehmens aus." Das Modehaus Reichert ist für die Familie ein Stück Heimat - ,,und wir sind dankbar, ein Teil dieser Geschichte zu sein." Besonders schön finden sie den persönlichen Kontakt, der über die Jahre entstanden ist: ,,Aus einer vertrauten Geschäftsbeziehung ist längst ein freundschaftliches Verhältnis gewachsen, geprägt von gegenseitigem Respekt und ehrlicher Wertschätzung." 

 

Jubiläumsaktionen im Advent

Anna und Chris Leins sind gerührt von diesen wertschätzenden Worten. Mit aller Energie und Zeit, die sie in das Unternehmen stecken, verfolgen sie das Ziel, ihren Kunden genau dieses Gefühl zu vermitteln, das Stefanie Ellenberger beschreibt. In den Planungen für das Jubiläumsjahr 2025, in dem Reichert1850 sein 175-jähriges Bestehen feiert, war daher von Anfang an klar, dass das Modehaus seinen Kunden etwas zurückgeben möchte. Denn ihnen ist es zu verdanken, dass das Geschäft bis heute Bestand hat. 
An allen Samstagen im Advent bekommen Kunden zu ihrem Einkauf einen Glühwein gratis. Das wärmt die Hände und das Herz und sorgt für weihnachtliche Stimmung. Am dritten und vierten Adventswochenende, also am 13. und am 20. Dezember, können Kunden an einer Verlosung teilnehmen. Der Preis ist ihr eigener Einkauf. ,,Diese Aktionen sind für uns ein Abschiedsgeschenk zum Ende des Jubiläumsjahres und gleichzeitig ein Dank an unsere Kunden für ihre Treue", erklären Anna und Chris Leins.

175 Jahre Reichert1850

Im Jahr 1850 gründete Hermann Benjamin Reichert ein Geschäft für Kurzwaren, Tabakwaren, Stoffe und Aussteuer. Generationen haben darauf aufgebaut, über Hermann Theodor Reichert, Hermann Reichert und Johanna Drissner sowie Klaus Drissner. Heute führen Anna Leins, die Tochter von Klaus Drissner, und ihr Mann Christoph Leins das Geschäft Reichert1850 sowie die Nagolder Cecil- und Street-One-Stores. Das Familienunternehmen stellt seit jeher seine Kunden an oberste Stelle. 
Seit 175 Jahren steht der Name Reichert für hochwertige Kleidung, kompetente Beratung, hervorragenden Service und natürlich aktuelle Trends. Die 25 Mitarbeiter verstehen sich als Gastgeber und Berater für ihre Kunden. Das Ziel: für jeden ein schönes, individuelles Shoppingerlebnis schaffen. Hier zählt jeder Einzelne. Das macht den Fachhandel vor Ort aus. Gleichzeitig fühlen sich dank dieser Philosophie auch die Mitarbeiter wohl im Hause Reichert. Mehr als die Hälfte von ihnen gehört dem Team bereits seit über zehn Jahren an. Dadurch sind mit einigen Kunden gute, langfristige Beziehungen entstanden. Deshalb soll das Jubiläum auch gemeinsam mit jenen Menschen gefeiert werden, die dafür gesorgt haben, dass das Fachgeschäft bis heute in der Nagolder Innenstadt existiert. 

