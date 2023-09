Seit rund 780 Jahren thront die Burg Hohengeroldseck auf dem Schönberg und beeindruckt auch heute noch mit ihrer prächtigen Bauweise und ihrer dominanten Lage. Doch wie hat das Leben auf der Burg ausgesehen, bevor sie zu einer Ruine zerfiel? Eine Antwort auf darauf gibt es am morgigen Sonntag, 3. September, wenn wieder Handwerker, Gaukler und Musikanten beim alljährlichen Burgfest die imposanten Mauern mit Leben erfüllen.

Bereits seit Freitag haben die „Geroldsecker Ritterschaft“ und die Freiburger Wikinger-Reenactment-Gruppe „Midgards Erben“ ihre mittelalterlichen Lagerstätten an der Burg aufgeschlagen und freuen sich über interessierte Besucher. Erstmals in diesem Jahr ist auch die „OM-Sippe“ unter der Regentschaft der Wittelbacherin Bianca Himmelsbach dabei. Wer mehr über das mittelalterliche Leben im Stammsitz der Herren von Geroldseck erfahren möchte, kann zudem an einer der zwei Burgführungen teilnehmen, die im Rahmen des Festes organisiert werden. Dazu kann sich einfach beim Treffpunkt an der Burgtreppe zum Brunnenhaus melden.

Ein Zinn-Burgherr zum Mitnehmen

Doch das ist nicht alles: Rund 25 Marktbeschicker werden ab 11 Uhr ihre Waren und Handwerkskünste feil bieten: Darunter sind neben Bleigießern, Steinmetzen und Seifensiedern auch Kräuterkundige und Kaufleute, die Holzartikel und Naturprodukte anbieten. Auch „Walther von Hohengeroldseck“, den mittelalterlichen Ritter und Burgherr, gibt es gegen einen kleinen Obolus als Zinnfigur zum Mitnehmen.

Auch für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung der Gäste ist gesorgt: So zeigt die Band „Müller & Friends“ aus Karlsruhe ihr Können, bei der auch der Wittelbacher Claus Wagner mitspielt. Wagner ist als langjähriger Gemeinde- und Ortschaftsrat bekannt, er war aber auch viele Jahre im Musikverein Wittelbach aktiv war. Auch der bekannte Musiker Heribert Heise ist beim Burgfest dabei und überzeugt alte und neue Fans gekonnt mit Gitarre und Gesang. Das Rahmenprogramm wird von Siegfried Kohlmann, Leiter des Bau- und Umweltamtes der Gemeinde Seelbach, moderiert.

Damit es für die jungen Besucher beim Burgfest nicht langweilig wird, haben sich die Organisatoren viele Mitmachmöglichkeiten ausgedacht. So können die Kinder Linoldrucke herstellen, Feen, Engel und Elfen basteln, Stockbrot backen oder auf Ponys reiten.

Burgsteaks, Speckbrot und Burgsekt

Auch für die Bewirtung der Gäste ist bestens gesorgt: Der Umwelt zuliebe wird beim Essen auf ahistorisches Plastik verzichtet und stattdessen Fingerfood angeboten, das in Servietten oder Brötchen verpackt wird. Burgsteaks, Speckbrote, Flammenkuchen, Grillwürste fehlen ebenso wenig wie Kaffee und Kuchen. Dazu werden –neben nichtalkoholischen Tränken – auch stilecht Geroldsecker Bier vom Fass und Burgsekt gereicht.

Die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Der Wegzoll beträgt 4 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Schüler und Studenten, Kinder bis 15 Jahre sind frei. Der Erlös kommt in vollem Umfang der Burgsanierung zu Gute. Die Besucher können von Lahr und Biberach aus mit der Schönberg-Linie zum Fest anreisen, die Abfahrtszeiten findet man auf der Webseite www.sweg.de.