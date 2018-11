Anzeige Mitglieder sind der Mittelpunkt der Arbeit

Die Leiterin Ursula Schilling kann also auf eine vier Jahrzehnte dauernde Erfolgsgeschichte zurückblicken, die in einem kleinen Büro im Keller ihres Hauses in Hochmössingen begann. Zwischenzeitlich betreut sie mit ihrem Team, darunter auch die Tochter Tina Dölker, in einem modernen Büro im Herzen der Stadt Oberndorf 3700 Mitglieder und erstellt jährlich 2000 Steuererklärungen. Seit 1991 wird in der Beratungsstelle ausgebildet.

Alle bisherigen Auszubildenden haben ihre Prüfungen bestanden, was für die hohe Qualität der Ausbildung spricht, zumal auch drei Mitarbeiterinnen die Zulassung der IHK haben, um Fachkräfte auszubilden zu dürfen.