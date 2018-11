Anzeige Mit viel Herzblut entworfen

"Das war bis jetzt eine One-Man-Show", erklärt Allessandra Graf, die in den letzten Jahren mit ihren kreativen Produkten auch schon erfolgreich auf dem Nagolder Weihnachtsmarkt präsent war. Mit der Eröffnung ihres Nähateliers am Vorstadtplatz folgt nun der nächste Schritt, wobei Besucher im "Glücksmariechen" künftig zuschauen können, wie die Produkte entstehen. Der Schwerpunkt liegt künftig zwar auf der Manufaktur für Handmade-Produkte, die jedoch von einem Sortiment hochwertiger Produkte ergänzt werden, das vom Stil her zum Label von Allessandra Graf passt. Dabei denkt sie vor allem an Designs aus den nordischen Ländern mit einem ebenso eigenwilligen wie nostalgischen Stil. "Es gibt hier sehr viel fürs Kind, aber auch Geschenkideen für die beste Freundin."