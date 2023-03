1 Die „Drive“ garantiert neben einem reichlichen Essensangebot beste Unterhaltung für Jung und Alt. Foto: Decoux

Die Messe Drive am Sonntag, 19. März, bietet viele Aktionen in der Innenstadt und dem Gewerbegebiet Radackern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jetzt wird es Frühling: Diese Botschaft wollen die Ettenheimer Geschäfte, der Gewerbeverein „Unternehmen Ettenheim“ und die Stadt den Gästen der Messe „Drive – Mit Schwung in den Frühling“ am Sonntag vermitteln.

Mehr als 50 Veranstalter und Geschäfte werden am Sonntag ihre Türen öffnen und den Besuchern in der Ettenheimer Innenstadt und dem Gewerbegebiet Radackern besondere Aktionen bieten.

Im Gewerbegebiet Radackern locken etwa das Modehaus Meierfashion mit einem echten Segelflieger und Infostand der Fliegergruppe Lahr-Ettenheim. Zudem wird auch der Bereich um das „Family Center“ beim verkaufsoffenen Sonntag in Ettenheim mitmachen. Dort werden etwa „Studio K – Trendoutlet“, Takko und die Bäckerei Heitzmann geöffnet sein.

Dimas-Gruppe gibtEinblicke in Ettenheims neues Drei-Sterne-Hotel

Zudem werden die Besucher Einblicke in das neugebaute Drei-Sterne-Superior-Hotel der Dimas-Gruppe in der Gutenbergstraße mit den Betreibern Vladimir Masur und Dimitri Demin erhalten. Dort wird es einen Tag der offenen Tür geben. Zudem stellt das Hotel den Gästen der „Drive“ seine Toiletten zur Nutzung zur Verfügung.

Auch Jackys Glashaus, die Schwarzwald Küchen, werden offen sein. Die Volksbank wird Einblicke in ihr neue Filiale in den Radackern geben und in ihrem Hof für Kinder eine Hüpfburg in ihrem Hof aufbauen, Bei Rad Schulz wird sich Adis Schlemmereck positionieren und natürlich werden Kunden dort auch die neuesten Zweiräder vorfinden. Bei „s’ Blumenhäfele“ können sich Kunden mit den ersten Frühjahrsblühern eindecken.

Außerdem wird noch „Marko Holzbau“ im Kreuzerweg Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie eine Hüpfburg für die Kinder anbieten. Das Hänsle Motorsport feiert am Sonntag in Altdorf die Eröffnung der Motorradsaison, die Autohäuser Schmolck und Graf Hardenberg werden auf der Drive ihre neuen Fahrzeuge zeigen.

Nicht geöffnet sein wird hingegen das neue Rettungszentrum. Dafür soll es im Frühjahr noch einen eigenen Tag der offenen Tür geben, verspricht Wirtschaftsförderer Wolfgang Spengler. Auf Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr müssen die Gäste dennoch nicht verzichten: Die Männer und Frauen der Ettenheimer Wehr zeigen in der Innenstadt ihr Können und demonstrieren, wie sie im Ernstfall Personen aus Gefahrenlagen retten.

Die Ettenheimer Innenstadt wartet bei der „Drive“ am Sonntag, 19. März, ebenfalls mit vielen Aktionen auf. Ein besonderer Gast wird die Ortenauer Puppenparade sein. So startet „Onil, der Drache“ um 12.45, 14.15 und 15.45 Uhr vom Rathausplatz aus und wird sich etwa auf seinem Weg durch die Innenstadt von den Kindern mit allen möglichen Dingen füttern lassen. Das Figurentheater Gugelhupf gibt um 13.30 und um 15 Uhr auf dem Rathausplatz zwei Vorführungen mit dem Klassiker „Kasper fängt das Krokodil“. Der Eintritt ist frei.

Geschäfte bieten Kunden besondere Angebote

Aber auch abseits der Puppenparade ist in der Innenstadt viel geboten: Stände mit Seifen, Holzspielzeug, Honig und Gewürzen warten auf die Besucher. Und auch die Ettenheimer Geschäfte haben sich für ihren verkaufsoffenen Sonntag Aktionen einfallen lassen, um ihre Kunden zu informieren und ihnen ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten.

Informieren werden unter anderem auch die Gruppe „Vegio Lahr-Ettenheim“ über vegane Ernährung, die Nachbarschaftshilfe Ettenheim über ihre Arbeit und der Klimaschutzmanager Udo Benz über Energieeinsparmöglichkeiten. Die Ettenheimer Bürgerenergie wird ihr Carsharing-Projekt vorstellen.

Der Avento Sportclub zeigt, wie man sich fit hält. Schneiderin Annette Fliehler wird ihre Nähsachen präsentieren. Und gleich zwei Anbieter werden Landmaschinen vorstellen: Krumm Landtechnik aus Malterdingen und Knoblauch Landtechnik aus Ringsheim. Das Fachgeschäft für Orthopädie-Schuhtechnik „Oberle“ wird anlässlich der Drive mit Impulsangeboten locken.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird am Sonntag ausreichend gesorgt sein: Sei es von „Hummels Viehweid Straußi“, mit dem „Metzgerhüs“, einem Crêpes-Stand, „Gabis mobiler Essensbox“ „Badisch Mooka“ oder dem „Wildcafé-Mobil“.

Gut zu wissen

Parkmöglichkeiten gibt es an der Bahnhofstraße, „Am Bahndamm“, „Auf den Espen“, in der Alleestraße, in der Schwarzwaldstraße, bei der Stadthalle/BIZ, bei Aldi, DM, Lidl, NKD, Family Center und Kaufland.

Gesperrt für den Autoverkehr sind am Tag der „Drive“ zum einen der Innenstadtbereich rund um den Rathausplatz, zum anderen wird der Bereich vom „Küchenstudio Hain“ in der Tullastraße bis zur Kreuzung von „s’Blumehäfele“ für Autos nicht zugänglich sein.