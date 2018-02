Anzeige Mit Konsequenz und Tempo

Die vier Niederlagen zum Ende des Jahres, mit denen sich der HBW aus dem Rennen um den Aufstieg verabschiedete, haben genagt an der Mannschaft – und an Trainer Jens Bürkle. Da Bürkle jedoch ein positiv denkender Mensch ist, weiß er auch dieser Situation etwas abzugewinnen. "Scheitern ist eine Grundlage dafür, etwas verändern zu wollen und erfolgreich zu werden. Nach dem Dezember war klar, dass wir es so nicht mehr haben wollen." Und in einer Sache ist er sich sicher: "Wir müssen als Team besser werden, dann kommen auch die Festtage wieder. Wir werden uns für die harte Arbeit belohnen."

Neben dem Plus an Konsequenz, das Bürkle von seiner Mannschaft in sämtlichen Bereichen des Spiels einfordert, standen in der Wintervorbereitung zwei weitere wichtige Aspekte auf dem Plan des Coaches: "Ein höheres Spieltempo, und dass wir unsere Außen besser ins Spiel bringen."

In drei Testspielen zeigte die Mannschaft in den vergangenen Wochen gute Ansätze, setzte sich beim Schweizer Serienmeister Kadetten Schaffhausen mit 33:31 durch und gewann danach den Wohninvest-Academy-Cup des TVB Stuttgart mit Siegen gegen das österreichische Spitzenteam A1 Bregenz (34:28) und den gastgebenden Erstligisten TVB Stuttgart (34:32).