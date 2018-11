Anzeige Mit individuellem Sicherheitspaket Geld sparen

Ein spezialisiertes Versicherungs- und Finanzierungsteam mit Experten berät nun auch in den erweiterten Räumen in der Rottweiler Straße 12 in Sulgen. Zwölf Mitarbeiter betreuen gemeinsam mit Daniel Dreyer mehr als 5000 Mandanten in allen Fragen von Versicherungen. Helmut Buck deckt die Immobilienfinanzierungen ab.

Besonders klein- und mittelständische Unternehmen – überwiegend aus dem Kreis Rottweil – vertrauen auf den Rat der "Rosinenpicker aus Sulgen". Als unabhängige Makler können die Experten aus mehr als 100 Versicherungs- und Finanzierungsunternehmen das am Besten passende Angebot für ihre Kunden herauspicken. Mit dem "3er"-Versicherungscheck wird für jeden Kunden das individuelle Versicherungsportfolio überprüft und optimiert. Wird an falschen Stellen zu viel Geld ausgegeben, während andere existenzielle Bereiche zu wenig oder gar nicht abgesichert sind? Nicht selten können Kunden mit einem individuell passenden leistungsstarken Sicherheitspaket bei besseren Leistungen auch noch Geld sparen. Zur ganzheitlichen Beratung gehört bei "3er" auch eine gute Betreuung im Schadensfall mit einem eigenen, versierten Schadensmanager. Seit 20 Jahren bietet "3er am Standort Sulgen sowie in Büros in Leinfelden-Echterdingen und Schwäbisch Gmünd als unabhängige Agentur gute Beratung für einen umfassenden Versicherungsschutz seiner Kunden.