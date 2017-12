Anzeige Mit hoher Qualität und klasse Service

Beauty Lounge "Beauty Lounge" nennen sich die neuen Behandlungsräume in der Dammstraße 10 in Rottweil, wo Geschäftsführerin Tatjana Henke ihren Kunden mit modernem Equipment vielfältige kosmetische Schönheitsbehandlungen bietet. Henke, die auch einen Bachelor of Arts, BWL, mittelständische Wirtschaft absolviert hat, legte mit einer Ausbildung zur Beauty- und Permanent-Make-up Artistin den Grundstein für ihren Start im Bereich der dekorativen Kosmetik. Neben der klassischen Wimpern-Verlängerung bietet sie professionelles Permanent-Make-up, Microblading und Powderbrows für Augenbrauen. Zusätzlich im Programm: das Body-Spray-Tanning für natürliche und gesunde Bräune ohne gefährliche UV-Strahlen und gesundheitliche Risiken für die Haut, sowie schonendes Zahnbleaching nach einem neuartigen Zahnaufhellungs-Verfahren. Mehrere Dienstleistungen lassen sich im Komplett-Paket buchen.

"Damit wird der Hochzeitstag rundum perfekt"; meint Henke dazu mit einem Augenzwinkern. Die Beauty-Artistin entfernt darüber hinaus unerwünschte Tattoos oder verfärbtes Permanent-Make-up. Die hierzu verwendete Methode ohne Laser löst alle Arten von Farbpigmenten und entfernt sie restlos aus der Haut. Tatjana Henke präsentiert die hell und geschmackvoll eingerichteten Behandlungsräume der Beauty Lounge am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür. Bei Snacks und Getränken kann man ungezwungen mit ihr ins Gespräch kommen und vielleicht schon den ersten Termin vereinbaren. Mehr Informationen gibt es bei Facebook unter "Beauty Lounge by Tatjana Henke" und unter www.beautylounge-rottweil.de.

Euronics Das Smartphone ist für die meisten Menschen zum alltäglichen Begleiter geworden. Es gilt als zukunftsträchtig und innovativ. Stets neue Nutzungsmöglichkeiten der praktischen Geräte sprechen die unterschiedlichsten Zielgruppen an. "Junge Menschen benötigen eher viel Akkuleistung, Senioren wollen vor allem mit der Technik klar kommen", erklärt Alfred Bodmer, Marktleiter bei Euronics in Rottweil.