Anzeige Mit Hilfe des RKW in die Selbstständigkeit starten

Als junger Existenzgründer wird man mit komplizierten Formalitäten überhäuft. Gerade dann braucht man einen starken Partner, der zur Seite steht. Das Steuerberaterforum Zollernalb besteht aus mehr als 40 Steuerberatern aus dem Zollernalbkreis, und alle wollen für ihre Region etwas bewegen.

Tatkräftige Hilfe für künftige Unternehmer

Mit ihrer Plattform fördern sie Unternehmen und Unternehmer im Zollernalbkreis. Sie bringen sich als Experten in Sachen Wirtschaft ein und arbeiten gezielt am Aufbau und der Weiterentwicklung des "Netzwerks Zollernalb" mit. Gemeinsam bündeln sie Expertenwissen zum Nutzen der gesamten Region, umgesetzt durch gemeinsame öffentliche Veranstaltungen und Meinungsäußerungen.

Steuerberater können nicht nur in steuerlichen Fragen, sondern auch in allen betriebswirtschaftlichen Fragen rund um die Existenzgründung und Unternehmensnachfolge helfen. Sie begleiten einen in allen Unternehmensphasen. Durch regionale Kanzleien vor Ort ist eine langfristige Betreuung gesichert.

Auf Wunsch erstellen die Experten ganze Businesspläne und Rentabilitätsvorschauen. Für das nötige Know-how sorgen die Berater mit individuellen Coachings. Sie vertreten ihren Auftraggeber gegenüber Finanzbehörden und Banken. Bei Unternehmensnachfolge erarbeiten sie Konzepte für einen reibungslosen Ablauf.

Experten erstellen Businesspläne und Nachfolgekonzepte

Zudem begleiten Steuerberater Unternehmenskäufe und ermitteln angemessene Kaufpreise. Soll ein Unternehmen verkauft oder übertragen werden, kümmern sie sich um die Steuergestaltung. Kurzum: Die Berater des Steuerberaterforums Zollernalb betreuen die frischen Unternehmer nach erfolgreicher Startphase als Partner über viele Jahre. Und das mit fundierten Kenntnissen: Alle Steuerberater haben eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung, eine anspruchsvolle staatliche Prüfung und bilden sich konsequent fachlich fort.

Weitere Informationen: www.stb-forum-zak.de