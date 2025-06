1 Die modern eingerichteten Hotelzimmer. Foto: Reich In der „Kniebis-Stuben“ sollen sich alle Gäste – ob Einheimische oder Tagestouristen, Durchreisende oder Urlauber – willkommen fühlen.







Die SchwarzwaldProjekte GmbH des Investorenpaars Tobias und Tanja Reich ist in Freudenstadt längst keine Unbekannte mehr. In den vergangenen Jahren investierte sie bereits in mehrere Hotel- und Gastronomieprojekte, darunter das Restaurant Hotel Marktwirtschaft, das Hotel Hohenried oder das Restaurant Zum Speckwirt.