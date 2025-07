Anzeige: Mit Herz und Leidenschaft: 10 Jahre STUDIO8

Eine freundliche, herzliche und ruhige Ausstrahlung geht von Elisabeth Galonska aus. Es ist diese Art, die sie auszeichnet und die ihre Kunden so an ihr schätzen. In den zehn Jahren, die sie nun schon mit ihrem eigenen Fitnessstudio, dem STUDIO8, auf dem Eisberg selbstständig ist, hat sie sich diese Art immer bewahrt – ungeachtet von den Herausforderungen der Selbstständigkeit und der Corona-Krise. Möglich war das für Elisabeth Galonska nur, weil sie zu 100 Prozent hinter dem steht, was sie tut, weil sie sich stets weiterbildet und ihre Konzepte weiterentwickelt. Ihr Herz und ihre Seele stecken im STUDIO8. Und das spürt man.

Der großzügige Raum auf dem Eisberg ist perfekt für das Konzept von Elisabeth Galonska. Hier finden Kunden das für die Teilnahme an den Kursen notwendige Equipment vor und das in ruhiger und ungestörter Atmosphäre. Die Umgebung bindet Elisabeth Galonska ebenfalls gerne ein: Im Sommer können die Kursteilnehmer im Außenbereich an ihrer Gesundheit und Fitness arbeiten, im Winter stellen die Treppen des Gebäudes eine wunderbare Trainingsumgebung dar. Etwas Kleines und Feines hat sich die Powerfrau hier aufgebaut, mit persönlicher und individueller Betreuung für die Kunden, abhängig von ihren individuellen Zielen und Symptomatiken.

Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf verschiedenen Tanz- und Groupfitnesskursen, welche die Fitness und Ausdauer fördern, die Beweglichkeit und Koordination verbessern und dank Sportspaß in der Gruppe die Motivation pushen. Durch die Pandemie hat sich aber auch im STUDIO8 manches verändert. Elisabeth Galonska ist es gelungen, diese Herausforderung in eine Chance zu verwandeln, ihr Konzept und ihr Angebot anzupassen und neue Wege zu finden, Menschen für Fitness zu begeistern. Während der Lockdowns musste das STUDIO8 seine Türen schließen. Elisabeth Galonska suchte einen neuen Weg zu ihren Kunden und fand ihn in Form von Onlinekursen. Das kam so gut an, dass ihre Kurse bis heute am Computer besucht werden können, sei es live zu den Kurszeiten oder on demand. Die Zielgruppe habe sich allerdings auch verändert, wie Elisabeth Galonska bemerkt, deshalb hat sie auch das Angebot angepasst.

Vor allem Menschen mit Verletzungen und gesundheitlichen Defiziten hätten während der Pandemie zu Physiotherapie-Praxen gewechselt, erzählt die Studioleiterin. Die Verbindung von Fitness mit medizinischen Aspekten werde immer wichtiger, ebenso wie die Kooperation mit Physio- und Arztpraxen. Denn wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, müsse selbst aktiv werden und in Bewegung bleiben. Genau dabei hilft Elisabeth Galonska. Seit einiger Zeit bildet sie sich daher im Bereich medical fitness weiter, um ergänzend zu Medizinern Kurse für jeden bieten zu können. Dabei gilt weiterhin der Leitsatz im STUDIO8: „Persönlich, individuell, flexibel – das war schon immer mein Credo.“ Was können sich Kunden darunter vorstellen? Elisabeth Galonska betrachtet den ganzen Körper und das Zusammenspiel einzelner Partien. So hat sie sich beispielsweise intensiv mit neuromuskulärem Screening befasst. Wo gibt es Blockaden? Woher kommen sie? Warum hat ein Kunde Schmerzen? Derartige Fragen stehen dabei im Mittelpunkt.



Ein Bereich, der besonders gewachsen ist, ist die Betreuung von Schwangeren und frisch gebackenen Müttern. Nicht nur die Schwangerschaftsgymnastik ist hier ein wichtiger Punkt, sondern auch die Rückbildung. Elisabeth Galonska genießt in diesem Bereich mittlerweile einen so guten Ruf, dass sie von Müttern und Hebammen empfohlen wird. Das kommt mitunter daher, dass sie hier auch viel Zeit und Energie in die Aufklärungsarbeit investiert, was bei einer Schwangerschaft eigentlich mit dem Körper passiert. Nicht umsonst gibt es den Ausdruck „in anderen Umständen“.



25 Jahre Erfahrung fließen in die Kursgestaltung ein



Elisabeth Galonska hat in ihren 25 Jahren im Beruf mittlerweile eine große Expertise erworben und einiges an Erfahrungen gesammelt. Sie konnte sich ein großes Netzwerk aufbauen und darf sich regelmäßig über gutes Feedback freuen. Das verdankt sie ihrer Leidenschaft für Gesundheit und Fitness: „Ich bin mit Herzblut dabei, ich liebe es, Menschen zu bewegen.“ Als sie das STUDIO8 gründete, waren 15 Jahre das Ziel. Am 1. August sind es zehn – und für die noch fehlenden fünf ist sie voller Motivation und Ideen. Die Teilnehmer sollen bei ihr abschalten und sich in der herzlichen Atmosphäre wohlfühlen können. Auf dieser Basis seien viele Freundschaften entstanden, was Elisabeth Galonska mehr bedeutet als ein Monatsbeitrag. „Da bestätigt sich mein Herzensweg und die Energie, die ich hier reinstecke. Das STUDIO8, das bin ich, da steckt mein Herz drin.“

