Anzeige "Mit Gott die Herzenslöcher ausfüllen"

In diesem Kurs, der gemeinsam von der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg mit der katholischen Kirchengemeinde Schömberg durchgeführt wird, wird deutlich gemacht, wie lebendig, fröhlich und aktuell der christliche Glauben sein kann und wie er das Leben positiv verändern kann.

Am Dienstag, 16. Januar, fand ab 19 Uhr der erste Alpha-Abend in der Alten Kinderschule in Schömberg statt. Über zehn Abende und ein Wochenende hinweg beschäftigt sich der Kurs mit grundlegenden Fragen rund um Gott und den christlichen Glauben. Er richtet sich an Menschen, die mehr vom Leben erwarten. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand den bestehenden Glauben auffrischen möchte, ob er am Glauben zweifelt oder auf der Suche ist. In dem kostenlosen Kurs sind alle willkommen.