Anzeige Mit Fleggawetz

Das ist aber noch nicht alles. Um 15 Uhr findet unter Leitung von Walter Beutler eine einstündige historische Dorfführung statt (Treffpunkt am Feuerwehrmagazin). Die Hundefreunde Walddorf demonstrieren um 15.30 Uhr, was sie ihren Vierbeinern beigebracht haben. Kinder können sich beim Feuerwehrmagazin von DLRG-Mitgliedern schminken lassen. Das Bildungshaus hat ebenfalls Spielangebote auf Lager. Und beim Tennisclub kann man kostenlos Bälle schlagen. Weil bei der Fußball-WM an diesem Tag Deutschland auf Schweden trifft, wird das Spiel um 20 Uhr auf einer Leinwand übertragen. Ein Flohmarkt rundet das Aktionsprogramm ab.