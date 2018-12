Anzeige Mit etwas Glück zum Gewinn

Kaffeevollautomaten sind seit Jahren die Platzhirsche auf dem weihnachtlichen Gabentisch: Die Geräte seien immer vielseitiger, immer einfacher in Bedienung, Reinigung und Entkalkung und nähmen Rücksicht auf alle Kaffeewünsche, fasst Alfred Bodmer von der Euronics Mega Company, die Entwicklung der vergangenen Jahre zusammen. "Der höhere Kaffeegenuss und die vielseitigen Möglichkeiten, auch beim Aufschäumen von Milch oder milchähnlichen Produkten, machen den Kaffeevollautomaten für immer mehr Menschen interessant", führt der Marktleiter bei Euronics Mega Company in Rottweil aus. Der Fachmarkt hat darauf reagiert und bietet eine breite Palette von Geräten unterschiedlicher Hersteller, Preisklassen und Designs. "Der Kunde hat die Möglichkeit, sich bei uns beraten zu lassen und den Kaffee aus unterschiedlichen Maschinen zu testen, bevor er sich entscheidet." Die Lieblingskaffeebohnen und das ergänzende Zubehör zum Kaffeevollautomaten kann er im Übrigen gleich mitnehmen.

Der Siegeszug der E-Bikes ist nicht aufzuhalten, das lässt sich deutlich am Sortiment bei Radwelt Messmer ablesen. "Elektrisch betriebene Fahrräder bilden einen stetig wachsenden Markt", stellt Magnus Messmer fest. "Das klassische Trekking-Rad ist immer ­weniger gefragt, der gesamte nichtmotorisierte Fahrradanteil schrumpft leicht." Leistungsstarke Räder mit Mittelmotor bestimmten vor allem den sportiven Bereich.

Stark ­zugenommen habe auch das ­E-Bike-Leasing durch Unternehmen in der Region, stellt Messmer fest. "Es gibt vermehrt ­Menschen, die täglich und sogar ganzjährig pendeln, da bekommt die Winterausrüstung zusätzliche Bedeutung." Bei Radwelt Messmer hat man sich auf diesen Trend eingestellt. Mountain Bikes mit Motor gibt es ab 24 Zoll. Ab 120 Zentimetern Körpergröße komme ein solches Rad in Frage, erläutert Messmer. So können auch ­Kinder beim Ausflug in die Umgebung ihren Eltern spielend leicht den Berg hinauf folgen.

Tanzen macht Spaß und ist gesund. Denn viel Bewegung bildet die beste Grundlage für ein gesundes Leben. In der Kindheit fördert sie die Entwicklung grundlegender motorischer und kognitiver Fähigkeiten, die Lernbereitschaft und das Wohlbefinden. Für Erwachsene bildet sportliche Aktivität einen wichtigen Ausgleich zum Arbeitsalltag. Tanzen trainiert dabei Körper, Geist und Seele gleichermaßen, allein durch die Abstimmung mit einem Partner und die Anpassung wechselnde Musik.

Tanzen stärkt Muskeln und Kreislauf, die Bewegung zur Musik verleiht Kraft und Selbstbewusstsein. Verschenken Sie doch an Kinder, Enkel oder sich selber einen Gutschein für einen Tanzkurs der Tanzschule Herzig. Das vielfältige und flexible Kursangebot bietet für Kinder ab vier Jahren bis in hohe Alter zahlreiche Möglichkeiten, in geselliger Runde körperlich aktiv zu sein.