Anzeige: Mit der „JOBkLAHR“ kommt wieder eine Berufsinfomesse nach Lahr

1 In den Hallen am Bürgerpark finden die zahlreichen Aussteller der Berufsinfomesse ihren Platz. Foto: Lahrer Zeitung

Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, startet die Ausstellung. Zahlreiche Ausbilder, Betriebe und Schulen der Region präsentieren sich. Vom Familienbetrieb bis zum Weltunternehmen ist alles dabei.









Wer noch unsicher ist, welcher Karriereweg für sich persönlich in Frage kommt, ist am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, auf der „JOBkLAHR“-Berufsinfomesse genau richtig. Von 9 bis 16 Uhr stellen sich zahlreiche Ausbilder, Schulen und Unternehmen der Region in den Hallen im Bürgerpark Lahr vor.