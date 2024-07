Anzeige: Mit dem Zaiser-Team die Nase in die Bücher stecken

„Ich habe spektakuläre Abenteuer in fremden Ländern erlebt, war Zeitzeuge historischer Ereignisse, die die Welt verändert haben, habe mich an die Fersen eines Kriminellen geheftet und bin auf dem Rücken von Drachen geritten." Wer kann das schon von seinem Sommer behaupten? Jemand, der die Nase in die Bücher gesteckt hat. Die Welt des Lesens bietet der Fantasie grenzenlose Möglichkeiten, liefert Einblicke in Welten, von denen man nicht zu träumen gewagt hätte, und hilft dabei, tief in die eigene Seele abzutauchen. Wie sollen sich Buchfans da aber entscheiden, mit welchem Werk sie sich diesen Sommer ins Abenteuer stürzen wollen?

Die hauseigenen Leseratten von Zaiser haben ihre persönlichen Tipps zusammengestellt. Die Auswahl fiel ihnen ziemlich schwer. Nicht nur, dass bereits unglaublich viele spannende Bücher am Markt sind. Erst vor wenigen Tagen ist ein ganzer Stapel Neuerscheinungen eingetroffen, inklusive vielgepriesener Highlights und Hidden Champions.

Alex Hay: Mayfair House Empfehlung von Louisa Konrad

Man sollte niemals eine Frau verärgern, schon gar kein Dienstmädchen, das die Geheimnisse der Familie und des Hauses kennt. Eine Lektion, welche die Erbin de Vries auf die harte Tour lernen wird. Beibringen wird sie ihr Mrs. King. Mit Stolz und Hingabe hat sie für Ordnung im Hause de Vries gesorgt, der prachtvollsten Villa auf der Londoner Park Lane im Jahr 1905. Als der Hausherr stirbt, wird Mrs. King nach so vielen Jahren im treuen Dienste der Familie einfach entlassen. Doch das lässt sie nicht auf sich sitzen. Sie und ihre Komplizinnen wollen für Gerechtigkeit sorgen. Während des großen Kostümballs räumt die bunte und schillernde Frauentruppe das vornehme Anwesen bis aufs Letzte aus.

Wer einen guten Heist-Roman zu schätzen weiß, wird von dieser Geschichte begeistert sein. London, Mayfair 1905 ist das perfekte Setting fiir einen stilvollen Coup mit Esprit.

Marc-Uwe Kling: Views Empfehlung von Burhan Mutlugöz

Gewalt, die schockiert, die droht, die Gesellschaft zu spalten. Extremismus auf dem Vormarsch und die beschleunigende sowie eskalierende Wirkung der sozialen Medien: All das finden Leser in diesem spannenden Thriller. Sie schauen BKA.-Kommissarin Yasira Saad über die Schulter, während sie versucht, das Verschwinden einer 16-Jährigen aufzuklären. Das letzte Lebenszeichen der jungen Lena: ein Auftritt in einem ebenso brutalen wie verstörenden Video, das sich rasant im Netz verbreitet. Die ungewollte Aufmerksamkeit ruft zudem eine rechtsradikale Gruppierung auf den Plan. Die Zeit läuft -für das Opfer und für die Kommissarin, die nicht nur dieses eine Leben retten, sondern auch einen Lynchmob verhindern will.

Das Buch ist ein echtes Muss fiir Fans von Thrillern und Krimis, die gerne mal in die Abgründe menschlichen Seins blicken und sich nicht erschrecken lassen, wenn diese zeitweise so real wirken, dass man meinen könnte, es handelt sich nicht um Fiktion, sondern um eine Dokumentation.

Petra Pellini: Der Bademeister ohne Himmel Empfehlung von Sindy Paeslack

Hubert ist 86 Jahre alt. Seinen Ruhestand verbringt der ehemalige Bademeister im dritten Stock eines Wohnhauses. Mit steigendem Alter schreitet die Demenz bei ihm immer weiter fort. Er ver lässt kaum noch seine Wohnung, toastet Karotten und wartet auf die Heimkehr seiner verstorbenen Frau. Was erstmal klingt wie ein herzzerreißendes Drama über einen alten Mann ist eigentlich ein herzerwärmendes, dramatisch-humoristisches Werk über eine 15-Jährige. Denn Hubert, ob er es weiß oder nicht, ist einer von zwei Menschen auf dieser Welt, die Linda davon abhalten, sich vor ein Auto zu werfen. Die Konstellation der beiden Glücklosen, dazu noch der intelligente Freund Kevin, der um die Ecke wohnt, und die Ausflüge in die Vergangenheit des Bademeisters, in die Sommer im Strandbad und zu den Zeiten, als seine geliebte Frau Rosalie noch lebte, verleihen den Charakteren und der Handlung trotz der Schatten, die über ihr Schicksal huschen, Wärme, Freude und phasenweise sogar ein klein wenig Hoffnung und Leichtigkeit im Angesicht widriger, ausweglos erscheinender Umstände.

Chris Whitaker: In den Farben des Dunkels Empfehlung von Fabian Kuhlmeier

Eine Entführung lässt einen jungen Menschen niemals los. Das erfährt Patch am eigenen Leib. Im Alter von 13 Jahren reißt ihn jemand aus seinem Leben. In einem dunklen Raum gefangen, ist sein einziger Trost ein einziger Trost ein Mädchen Namens Grace. Sie beschreibt ihm die Welt in schillernden Farben. Sie ist seine Rettung -und er will ihre sein. Doch nachdem Patch befreit wird, glaubt ihm niemand, dass Grace wirklich existiert. Er und seine beste Freundin Saint machen sich mit unterschiedlichen Mitteln auf die Suche, über Jahrzehnte und das Gebiet der USA hinweg. Eine Geschichte, bei welcher der Leser mit den Figuren mitwächst und sie über außergewöhnliche Zeit und Zeiten hinweg begleitet.

Calla Henkel: Ein letztes Geschenk Empfehlung von Tatjana Lunz

Es ist eigentlich nur ein Auftrag, ein unliebsamer Job: Esther Ray, ihres Zeichens Künstlerin, soll für eine Multimillionärin ein Familienalbum gestalten. Eine Überraschung für deren Ehemann zu seinem 60. Geburtstag. Nach und nach stößt Esther jedoch auf Merkwürdiges in den Kisten voller Fotos und Erinnerungen. Gerade, als sie beginnt, tief in dieses fremde Leben einzutauchen, kommt ihre Auftraggeberin ums Leben. Die mysteriösen Umstände dieses Todes bewegen Esther dazu, sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Ein riskantes Unterfangen, wie sie bald feststellen wird.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel