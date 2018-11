Anzeige Mit dem Wandel der Zeit

In der Bestattungsbranche muss man offen für Neues sein, um mit dem Wandel der Gesellschaft gehen und die Angehörigen allumfassender beraten und betreuen zu können, erzählt Geschäftsführerin Romy Beiter. Ein Anliegen, dem sie durch die Gründung des Bestattungsunternehmens Einklang in Empfingen im April 2017 und jetzt auch durch eine Filiale in Horb, Rechnung tragen will.

Nach einer Ausbildung als Bestattungsfachkraft und mehrjähriger Berufserfahrung in einem familiengeführten Bestattungsunternehmen in Stuttgart gründete Romy Beiter im April 2017 in Empfingen das Bestattungsunternehmen Einklang. Das kleine Jubiläum wurde mit großem Interesse seitens der Bevölkerung wahrgenommen und zeigte, dass Romy Beiter sich in diesem ersten Jahr bereits einen guten Namen erarbeitet hatte. Kundschaft kommt nicht nur aus Empfingen, sondern auch aus Haigerloch, Horb und seinen Stadtteilen.

Um auch die Menschen in Horb und Umgebung besser und näher betreuen zu können, entschloss sie sich, in der Marktstraße 16 in Horb eine Filiale zu eröffnen. So haben auch die Horber eine direkte Anlaufstelle in ihrer Stadt. Am Sonntag, 11. November, wird die Eröffnung ab 11 Uhr gefeiert. Hierzu sind alle eingeladen.