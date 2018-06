Anzeige Mit Beständigkeit und unbedingtem Willen

Am Ende lautete die Bilanz der von Gerhard Melzer und Volker Bordon trainierten Ebingerinnen 55 Punkte bei einem eindrucksvollen Torverhältnis von 72:7. Acht Punkte hatten sie nach dem Saisonfinale mehr als Vizemeister und Lokalrivale TSV Stetten/Hechingen, nachdem sie in den beiden Spielzeiten zuvor jeweils Rang vier im Tableau belegt hatten. "Die Saison ist hervorragend gelaufen. Wir haben nur ein Spiel verloren und einmal unentschieden gespielt", sagt Siegfried Fischer, Vorsitzender des FV Rot-Weiß Ebingen, und fügt nicht ohne Stolz hinzu: "Ich bin froh, dass wir in Zeiten, in denen es immer mehr Spielgemeinschaften gibt, eine eigene Mannschaft stellen können.

Was die Rot-Weißen in dieser Saison auszeichnete, bringt Trainer Gerhard Melzer auf den Punkt: "Beständigkeit und ein unbedingter Siegeswille. Der Schlüssel zur Meisterschaft war sicherlich unsere Abwehr, da sind wir richtig gut gestanden, haben aber auch immer wieder zur richtigen Zeit die wichtigen Tore erzielt."

Mit Selina Conzelmann stellten die Ebingerinnen die Toptorjägerin der Liga, sie setzte den Gegnerinnen 28 Treffer ins Netz, Arianna Leoni erzielte 17 Tore und lag damit ligaweit an sechster Stelle. Natürlich weiß Melzer, dass in der Regionenliga ein anderer Wind weht. Schon einmal hatte er mit den Ebingerinnen den Sprung aus der Bezirksliga geschafft, doch nach der Meisterschaft in der Saison 2013/14 stieg die Mannschaft als Zwölfter der Regionenliga wieder ab. "Was die Spielstärke angeht, ist zwischen den beiden Ligen schon ein Unterschied zu merken. Wichtig wird sein, dass unser Kader breit genug ist. Wir haben doch einige Studentinnen in der Mannschaft, die nicht an jedem Wochenende mit dabei sein können", sagt Melzer. Und so hofft auch Siegfried Fischer, "dass im Hinblick auf die kommende Runde noch ein paar Spielerinnen hinzu kommen. Unser Unterbau ist noch relativ dünn. In den Altersklassen unterhalb der B-Juniorinnen klafft eine größere Lücke." Doch der Klub denkt nicht nur an die Saison 2018/19 in der Frauen-Regionenliga. "Wir bauen gerade wieder etwas auf. In dieser Saison sind bei unseren Bambini und F-Juniorinnen rund 20 Mädchen neu hinzugekommen, um bei uns das Fußballspielen zu lernen", sagt Fischer. Die ersten Erfolge haben die Jüngsten jedenfalls schon eingeheimst.