Anzeige Mit 1000 Äpfeln geht es fit in den Herbst

W

ährend sich am Vormittag die kleinen und großen Läufer des Volksbanklaufes auf Fans freuen, laden rund 40 offene Geschäfte am 21. Oktober von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Stöbern in der verkehrsberuhigten Innenstadt ein. Das diesjährige Motto des verkaufsoffenen Sonntags "Fit in den Herbst" könnte für die stellvertretende GHV-Vorsitzende Karin Huonker nicht passender gewählt sein, drehen doch in den Morgenstunden die Staffelläuferinnen und Staffelläufer ihre Runden im historischen Geviert in Rottweil und bilden damit den sichtbar sportlichen Auftakt des Tages.

Passend zum Leitgedanken hat sich der Gewerbe- und Handelsverein ein besonderes Give-Away für die Kunden ausgedacht: 1000 rotbackige, knackig-saftige und vitaminreiche Bodensee-Äpfel, verziert mit dem GHV-Logo, machen den Einkauf besonders schmackhaft und halten zusätzlich fit.