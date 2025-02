Die Michelezunft hat in diesem Jahr allen Grund zu feiern, wird sie doch 30 Jahre alt. Die Narretei hat im Ort aber schon viel länger Tradition – und die Geschichte vom „Ursprungs-Michele“ reicht sogar bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Festprogramm

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 21. Februar, mit einem Festakt für geladene Gäste. Tagwache am Sonntag, 23. Februar, ist für die Narren bereits früh, denn um 8 Uhr beginnt der Festsonntag mit der Narrenmesse in der Sankt Jakobuskirche. Um 10 Uhr findet der Zunftmeisterempfang in der Aula statt, zur gleichen Zeit nehmen Festhalle und Besenwirtschaften ihren Betrieb auf. Der große Festumzug startet dann um 13.01 Uhr. Es ist ein ganz besonderer, denn auch die Narrenfreunde Heuberg feiern Jubiläum: den 30. Ringumzug. Mehr als 20 Gruppen haben sich hierzu angekündigt und werden durch den Ort ziehen.

Umzugsaufstellung

1. Michelezunft Hartheim, 2. Notakratzer Hartheim, 3. Habermuszunft Bubsheim, 4. Schtäcklebuaba Hauen im Tal, 5. Narrenvogtei Kolbingen, 6. NZ Holzäpfel Königsheim, 7. Gulklenzunft Renquishausen, 8. Glasbläserzunft Glashütte, 9. Muckenspritzer Mahlstetten, 10. NV Bärenthal, 11. Wasserschöpferzumft Schwenningen, 12. Bielbockerzunft Irndorf, 13. NV Egesheim, 14. NZ Böttingen, 15. Haiberger Bättlblätz, 16. NZ Reichenbach, 17. Haugiebel Heinstetten, 18. Deichelmäus Unterdigisheim, 19. Boscha-Hexa Heinstetten, 20. Kübelehannes Lautlingen und 21. Runkelriabaweible Margrethausen. Nach dem Umzug ist Party in allen Zelten angesagt.

Die Ursprünge

Die närrische Tradition hat in Hartheim schon lange Bestand: Bereits Ende der 1940er-Jahre zogen private Narren in selbstgenähten Häsern als „Maschker“ von Haus zu Haus, um unerkannt ihren Spaß und Schabernack mit den Leuten zu treiben.

Der Gedanke, eine Zunft zu gründen, wurde 1994 erneut aufgegriffen und als Hauptfigur die des „Hartemer Michele“ gewählt. Auf dessen Geschichte war man in den historischen Archiven gestoßen, und sie reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. In den kargen und sehr langen Wintermonaten beschäftigten sich die Bauern mit der Herstellung von Mausefallen. Diese brachten sie zu einem „lebensfrohen, lustigen und immer zu Scherzen aufgelegten Hartheimer Bürger namens Michael“, der auch liebevoll „Mausmichel“ genannt wurde. Jedes Jahr im Frühling begab sich dieser auf Wanderschaft, um die handgefertigten Mausefallen zu verkaufen – und auch, um mit den Menschen singend und pfeifend seinen Schabernack zu treiben.

Diese frohe und lustige Lebensart war es auch, die so manchen Hartheimer im Jahr 1994 ansteckte.Ein Jahr später, am 11. Oktober 1995, wurde die Michelezunft Hartheim im damaligen Gasthaus Sonne gegründet – mit 36 Gründungsmitgliedern und dem „Hartemer Michele“ als Hauptfigur. Zum Häs gehören unter anderem ein gelbes Hemd, eine rote Weste, eine braune Hose – und eine symbolische, handgefertigte Mausefalle auf der linken Seite. Seit 1996 ist die Michelezunft Mitglied der Narrenfreunde Heuberg. Inzwischen ist die Michelezunft laut Falkenburger auf 188 aktive und 71 passive Mitglieder angewachsen.