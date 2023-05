Der MGV Sulz lädt wieder zum Sängerfest in das Sängerheim in der Reckenmattstraße ein. Dieses Jahr gibt es sogar gleich zwei Termine: am Donnerstag, 18. Mai, und am Sonntag, 21. Mai. Vier Ensembles werden für beste musikalische Unterhaltung sorgen.

Wer noch nicht sicher ist, was er oder sie am Vatertag machen soll, ist herzlich dazu eingeladen, dem Sängerfest des Männergesangvereins Sulz von 1864 e.V. beizuwohnen. Dieses Jahr findet die traditionelle Feier sogar an zwei Tagen statt: am Vatertag selbst sowie am Sonntag, 21. Mai.

Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr. Wie immer dürfen es sich die Besucher dann im Sängerheim in Sulz in der Reckenmattenstraße gemütlich machen und die musikalischen Darbietungen der jeweiligen Protagonisten genießen.

Am Donnerstag wird der Musikverein Sulz um 11.30 Uhr mit seinem Frühschoppenkonzert aufspielen. Ab 16 Uhr übernimmt das Saxofontrio des Musikvereins Nordhouse (Alt, Tenor, Bariton).

Sängerfest geht am Sonntag in die zweite Runde

Am Sonntag unterhalten der Prima Vista Chor Sulz und im Anschluss der gastgebende Verein – der MGV aus Sulz – die Gäste auf dem traditionellen Sängerfest.

Mit den Songs „Perfekte Welle“, Happy together“ und „Don’t stop me now“ wird der Prima Vista Chor den Zuhörern Auszüge aus seinem neuen, aber auch dem altbewährten Repertoire vorstellen.

Der MGV, als 16 Sänger starkes Ensemble neu aufgestellt, wird mit traditionellen Liedern wie „Die Blonde“, „Der Mai, der Mai der lustige Mai“ und Stücken aus den „Barbershopsongs“, wie zum Beispiel „Hello Mary Lou“ und „I’m sorry i made you cry“ ein kontrastreiches Programm präsentieren.

Die jüngeren Besucher dürfen sich während der Feier auf dem großen Spielplatz nach Herzenslust austoben. Foto: MGV Sulz

Die klangvolle Unterhaltung beginnt gegen 14 Uhr. „Eine gemütliche Atmosphäre sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot werden Sie verwöhnen“, verspricht der Veranstalter.

Apropos kulinarisches Angebot: An beiden Tagen warten auf hungrige Mäuler Sauerbraten, Schnitzel, Pommes, Bauernbratwurst, die beliebten Hamburger sowie Kaffee und Kuchen.

Und damit sich die jüngeren Besucher nicht langweilen, steht ein großer Spielplatz bereit. Dort können sie sich nach Herzenslust austoben.