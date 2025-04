Melchinger Familienbetrieb zieht mit Hechinger Filiale in die Bahnhofstraße 30 – direkt an den Kreisverkehr.

Anstrengende Wochen liegen hinter den drei Cousins Jan, Michael und Alexander Heinrich. Das Trio hat im Januar vergangenen Jahres die Verantwortung in dem Familienbetrieb aus Melchingen übernommen – und jetzt in den Umzug ihrer Filiale in Hechingen viel investiert.

„Vor fast genau 47 Jahren, am 3. März 1978, eröffneten unsere Großeltern das Ladengeschäft in der Zollerstadt“, blickt Jan Heinrich zurück. Der Betrieb in einem anderen Laden in Jungingen konnte damals nicht mehr fortgeführt werden, so dass sich das Ehepaar entschloss, einen Laden in Hechingen zu eröffnen: in der Steubenstraße.

Lesen Sie auch

Fast ein halbes Jahrhundert hatte dieser Standort bestand, mehrfach wurde die Immobilie renoviert, Räumlichkeiten und Technik auf den neuen Stand gebracht. Doch die Steubenstraße ist nun Geschichte. „Mit etwas Wehmut, aber auch mit viel Vorfreude eröffnen wir am Montag, 14. April, unser neues Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 30 – gleich am Kreisverkehr“, sagt Jan Heinrich.

Neues Domizil

Die Kunden dürfen sich auf viel Neues, aber auch Bewährtes freuen. So umfasst das Team vor Ort sieben Mitarbeiter, zu den erfahrenen Kollegen kamen neue Gesichter dazu. Die Räumlichkeiten umfassen nun stattliche 120 Quadratmeter inklusive dem Vorbereitungsraum. Durch helle Farben, viel Licht und helles Eichenholz wurde der Verkaufsraum freundlich gestaltet. „Davon profitieren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen“, sagt Jan Heinrich und ergänzt: „Über eine Rampe am Eingang können wir nun auch einen barrierefreien Zugang bieten.“

Frische und Qualität

„Unsere Kunden können sich auf unsere bewährte Qualität verlassen“, betont das Trio. „Frische hat bei uns oberste Priorität.“ Daher wird mindestens einmal am Tag frische Ware direkt aus der Metzgerei in Melchingen nach Hechingen gebracht, oft auch zwei Mal. „Wir legen auch großen Wert auf Regionalität“, erklärt Michael Heinrich. Das gewohnt umfangreiche Sortiment wurde weiter vergrößert. Außerdem dürfen sich die Hechinger jetzt unter anderem über eine deutlich umfangreichere Warmtheke freuen. Und auch frischen Kaffee können die Kunden nun genießen.

„Auch wenn unser Stammhaus in Melchingen ist und wir mittlerweile fünf Standorte haben, wollen wir jede Filiale wie ein kleiner Betrieb im Handwerk führen“, betonen die Cousins. „Unsere Fachkräfte und Mitarbeiter vor Ort tun alles, damit sich unsere Kundschaft wohl fühlt und dass sie die frische und schmackhafte Ware bekommt, die sie von uns erwarten“, sagt Alexander Heinrich, der für das Team vor Ort ebenso Ansprechpartner ist wie für die Kunden.

Teamwork beim Umzug

Die Handwerker hätten in den vergangenen Wochen Unglaubliches geleistet. „Nur so war es möglich, dass wir noch vor Ostern unsere Neueröffnung feiern können“, lobt das Trio. Zeitweise seien bis zu fünf Gewerke gleichzeitig vor Ort tätig gewesen. „Unser Projektleiter Hr. Maier vom Ladenbauer Fa. Hack & Streim aus Engstingen übernahm die Koordination – und hat einen tollen Job gemacht.“

„Genau wie bei der Auswahl unserer Tiere haben wir auch bei den Handwerkern Wert darauf gelegt, dass sie aus der nächsten Umgebung kommen“, betont Alexander Heinrich, der für die Hechinger Filiale verantwortlich ist. Ebenso sei ihnen das Thema Nachhaltigkeit wichtig, weshalb sie in Zusammenarbeit mit ihrem Kältetechniker, der Firma „Henne kalt“ aus Owingen, modernste Kühltechnik mit nachhaltiger Wärmerückgewinnung installiert haben. „Dadurch werden wir in warmen Monaten unser gesamtes warmes Wasser ohne externe Energie erzeugen können“, erklärt Alexander Heinrich.

„Auch wenn sich alles andere ändert, legen wir weiterhin größten Wert auf unsere handwerklich hergestellten Produkte und deren Qualität“, resümiert das Trio. „Wir sind der Überzeugung, dass der Umzug in jeder Hinsicht ein Fortschritt sein wird und durch viel Licht und mehr Platz ein besseres Einkaufsgefühl entsteht.“

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags 7 bis 12 Uhr.