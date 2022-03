2 Claudia und Lisa Schmidt (links), Stefanie Leibinger und Werner Schmidt freuen sich über die neuen Automaten in der Schwenninger Filiale der Metzgerei Haller. Foto: Pohl

Die Schwenninger Filiale an der Austraße erstrahlt seit wenigen Tagen in neuem Glanz. Frisch renoviert bietet sie die Möglichkeit, in noch moderneren Räumen einzukaufen und Mittag zu essen, sowie an sieben Tagen, 24 Stunden lang leckere Fleisch- und Wurstwaren zu kaufen.















VS-Schwenningen - Das heißt, es gibt im neu geschaffenen Raum – dem "Hallomat" – jetzt gekühlte Automaten mit den Haller-Produkten sowie gekühlte Abhol-Fächer, die es dem Kunden ermöglichen, die vorbestellten Waren zu jeder Zeit abzuholen. Zudem gibt es täglich frische Kuchen und Zopf vom Schwenninger Café Feiss sowie die Backwaren der Bäckerei Tritschler – "ab sofort in Eigenregie verkauft", wie Claudia Schmidt erklärt. Mit diesen Veränderungen geht Familie Schmidt als Inhaber der Metzgerei Haller wieder einen weiteren Schritt in die Zukunft.

In den vergangenen Jahren hat Familie Schmidt ein besonderes Augenmerk in die Investition der drei Ladengeschäfte, des Wochenmarktes und der hochmodernen Produktion in Schwenningen gelegt. Insgesamt wurden in den letzten zehn Jahren mehr als eine Million Euro in die attraktiven Geschäftsräume investiert. Parallel dazu hat die Metzgerei ständig in moderne Produktionsmaschinen investiert, damit die Qualität der Haller’schen Produkte jederzeit und auch in Zukunft gewährleistet ist.

Partyservice und Mittagsmenüs sind gefragt

In den vergangenen Jahren wurde in der Metzgerei Haller ein großes Augenmerk auf die tägliche Zubereitung der beliebten Mittagsmenüs gelegt. Hierfür beschäftigt die Familie Schmidt zwei Köche, die in der modernen Küche in Dauchingen täglich etwa 300 Mittagsmenüs zubereiten und dann frisch gekocht in die Filialen verteilen. Die Kunden können jederzeit per "Haller-App", per E-Mail oder telefonisch bestellen und die Gerichte dann in der jeweiligen Filiale abholen.

Seit ungefähr drei Monaten bietet die Metzgerei Haller als weiteren Service noch einen klimaneutralen Fahrrad-Liefer-Service an. Hier können sich die Kunden die Mittagessen oder ihren Einkauf direkt an die Haustüre liefern lassen. An sechs Tagen in der Woche können die Kunden – auch während der Ladenöffnungszeiten – über die Party-Fibel im Web Produkte für Firmen- oder Familienfeiern im Party-Service-Bereich auswählen. Die Köche bereiten dann alles vor, sodass der Kunde das Festtagsgericht nur noch zur vereinbarten Zeit abholen muss.

Auszeichnung durch Fachmagazin

Unter anderem zählt die Metzgerei Haller und ihre Filialen schon seit einigen Jahren zu den besten Metzgereien in Deutschland, wie das Fachmagazin der Feinschmecker berichtet. Der Geschäftsbereich Party-Service und Catering, der von Claudia Schmidt geleitet wird, nimmt inzwischen einen nicht unwesentlichen Teil im Unternehmen ein und erfreut sich stark steigender Beliebtheit. Unterstützt wird sie von ihren Töchtern Stefanie und Lisa und einer weiteren Mitarbeiterin.