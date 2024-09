Anzeige: Messenwochenende in Lahr

Das Konzept der Ortenauer Pflegemesse im Lahrer Bürgerpark hat sich bereits in den Vorjahren bewährt. Erstmals schließt sich nun mit der Ortenauer Infomesse für Freizeit – Sport – Lifestyle in Halle A ein weiteres Event für die ganze Familie an.

Zwei Messen, ein Event! Am 21. und 22. September wird im Bürgerpark Lahr von 10 bis 18 Uhr für jede und jeden etwas geboten sein, verspricht Veranstalter Sascha Schmieder. Bei der Pflegemesse stellen Unternehmen, Einrichtungen und Schulen aus dem Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich sich und Ihre Angebote, sowie Dienstleistungen vor. Hierbei haben die Besucher die Möglichkeit, sich umfassend über Pflege- und Hilfsangebote sowie Unterbringung und Finanzierung zu informieren.

Viele Fragen können vor Ort mit den Profis abgeklärt werden: Pflegeheim, Pflegedienst, Tagespflege oder 24-Stundenbetreuung zu Hause? Welche Vorsorgemöglichkeiten habe ich? Wie gehe ich mit Trauer im Sterbefall um? Welche Absicherung und Sicherheiten habe ich in der Häuslichkeit? Wie kann ein Hausnotruf installiert und finanziert werden?

Eine gesunde Lebensweise hat bei Senioren ebenfalls großen Einfluss auf die Pflegebedürftigkeit. Auch hier informieren Spezialisten vor Ort, auf was alles geachtet werden kann.

Im Gesundheitswesen und in der Pflege gibt es großartige und spannende Berufe. Die Einrichtungen freuen sich bereits auf reges Interesse – sei es von potenziellen Praktikanten, Quereinsteigern, Schülern, die sich nach einem ersten Versuch umorientieren wollen oder Auszubildenden.

Die Pflegebranche leidet sehr unter dem Fachkräftemangel. Die Pflegemesse kann auch als eine Art Berufsinfomesse genutzt werden. Foto: dpa/Frank Molter

Eine Pflegeschule informiert über verschiedenste Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie über die Perspektiven in der Branche. „Nutzen Sie die Vielfalt der Aussteller und gehen Sie ins Gespräch“, appelliert Sascha Schmieder.

Neben der bereits etablierten Pflegemesse wartet in Halle A in diesem Jahr eine große Neuerung: die Ortenauer Infomesse für Freizeit – Sport – Lifestyle erblickt das Licht der Welt. Was die Ankündigungen angeht, könnte die neue Messe durchaus einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlagen. Denn auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches, großes Programm inklusive Mitmachaktionen, Vorträgen und Vorführungen für alle Generationen.

So sind beispielsweise an beiden Tagen tolle und mitreißende Tanzvorführungen der Tanzschule „Space of Dance“ aus Lahr zu sehen. Zumba mit Sina wartet auf die Gäste am Sonntag! Besonders spektakulär wird sich die große Fußball-Dartscheibe von Football4Fun präsentieren! Das war längst nicht alles, es soll noch viele weitere Highlights geben.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Güni’s Griller, der beliebte Foodtruck aus Baden-Baden, bietet leckere Spezialitäten für jeden Geschmack direkt vor der Halle! Kaffee und Kuchen werden im Foyer vom Kindergarten „Die kleinen Strolche“ aus Lahr serviert. Ein Getränkeverkauf wird ebenso im Foyer des Restaurants Heimspiel zur Verfügung stehen.

Eine angenehme Reise sowie sichere Stellplätze garantieren die vielen kostenlosen Parkplätze vor Ort. „Die Messen eignen sich auch wegen der Lage im Bürgerpark perfekt für einen Familienausflug“, ist Sascha Schmieder überzeugt.