Der 25. Geburtstag der FORST live verspricht ein abwechslungsreiches Programm rund um Forsttechnik, erneuerbare Energien und Jagd. Vom 11. bis 13. April erleben Fachbesucher auf dem gesamten Messegelände in Offenburg ein umfassendes Produktangebot.

ie FORST live 2025 bietet ihren Besuchern erstmals die Möglichkeit, an zwei Exkursionen zu den Themen „Herausforderung Klimaanpassung – aktive Gestaltung im Bereich Waldbau und Wasserhaushalt“ und „25 Jahre Orkan Lothar – ein Wald erwacht“ teilzunehmen. Diese finden am Samstag, 12. April, statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 44 Personen pro Exkursion begrenzt – eine frühzeitige Buchung der Tickets über die Webseite wird empfohlen.

Neu in diesem Jahr ist auch die dreitägige Fachausstellung des Arbeitskreises Klimapositive Waldwirtschaft, die unter dem Titel „Wald-Dialog-Zukunft“ die Notwendigkeit der Holznutzung im Zeichen des Klimawandels aufzeigt. Sägewerke und Holzbauunternehmen präsentieren bauliche Alternativen zu klassischen Bauweisen. Abgerundet wird die Ausstellung in der EDEKA-Arena durch ein dreitägiges Rahmenprogramm auf der Bühne.

Erster Landes-Stadtjägertag in der Baden-Arena

Ein weiteres Highlight der FORST live 2025 ist der erste Landes-Stadtjägertag, der ebenfalls am Samstag, 12. April, in der Baden-Arena über die Bühne geht. Die Stadtjagd nimmt rasant an Bedeutung zu: Sie steht für das Wildtiermanagement im Siedlungsraum und widmet sich der Lösung von Wildtier-Mensch-Konflikten im urbanen Raum.

An den Messeständen werden die neuesten Produkte präsentiert. Foto: Messe Offenburg

„Wir freuen uns sehr, auf der FORST live mit dem ersten Landes-Stadtjägertag vertreten zu sein. Die Veranstaltung bietet uns die einzigartige Gelegenheit, mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen, über unsere Arbeit aufzuklären und den wichtigen Beitrag der Stadtjäger zum Wildtiermanagement in urbanen Gebieten zu zeigen“, erklärt Dr. Marek Meder, Landesvorsitzender des Landesstadtjagdverbands Baden-Württemberg e.V. (LSJV).

Das bekannte Forst Forum für Privatwaldbesitzer und Forstleute hat sich seit Jahren fest etabliert und findet am Sonntag, 13. April, von 11.15 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Schirmherren des Forst-Forums ist der Badische Landwirtschafts-Verlag in Kooperation mit der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg.

Ergänzend zu den Exkursionen und Fachveranstaltungen erwartet die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm mit spannenden Live-Acts, beeindruckenden Vorführungen traditioneller Forstarbeit, Präsentationen des Vereins Landesjagdverband Baden-Württemberg, einer Jagdhundepräsentation, dem beliebten Jagdhornbläsertreffen sowie faszinierenden Einblicken in die Falknerei durch den Verband Deutscher Falkner.

Veranstaltungsort ist die Messe Offenburg in der Schutterwälder Straße 3. Geöffnet ist die Messe von Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17.30 Uhr. Ausführliche Infos und Tickets sind unter www.forst-live.de erhältlich. Für Fragen und Anregungen steht Volker Matern per E-Mail an matern@messe-offenburg.de oder unter Telefon 0781/9 22 62 38 zur Verfügung.

So kommt man zur Messe

Für Messebesucher stehen ausreichend ausgeschilderte Parkflächen zur Verfügung. Das Parkleitsystem weist den Weg zum Park&Ride-Parkplatz am Flughafen. Von dort bringt ein kostenloser Shuttlebus die Besucher ab 8.30 Uhr direkt zu den Messeeingängen. Der letzte Shuttlebus fährt an allen Veranstaltungstagen um 18 Uhr zurück zu den Besucherparkplätzen.