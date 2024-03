Historische Altstadt sowie die Gewerbegebiete Radackern, DYN A 5 und Altdorf: Die diesjährige zwölfte „Drive“ am Sonntag ist die flächenmäßig größte, die es je gegeben hat. Insgesamt 56 Aussteller und Firmen locken mit besonderen Aktionen.

Mit der „Drive – mit Schwung in den Frühling“ wollen die Ettenheimer Geschäfte ihren Kunden deutlich machen, dass es wieder wärmer wird und nun eine freundliche, angenehme Jahreszeit beginnt. Der Name „Drive“ soll darauf hinweisen, dass dort alles präsentiert wird, was mit dem Thema Mobilität zu tun hat.

Dafür haben sich die Veranstalter für Sonntag, 17. März, wieder so einiges ausgedacht. Die „Drive“ startet um 12 Uhr, die Geschäfte werden von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben. Norbert Schneider vom Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim und Wirtschaftsförderer Wolfgang Spengler freuen sich, dass die Unternehmen den Wirtschaftsstandort Ettenheim wieder stark repräsentieren. Weitere neue Unternehmen konnten für die „Drive“ gewonnen werden. Aber auch viele alte Bekannte sind wieder dabei und bieten in der Rohanstadt Aktionen für die ganze Familie an.

Lesen Sie auch

Feuerwehr und Kasperle sollen Alt und Jung begeistern

Zu diesen Aktionen zählt auch die Puppen-Parade, die am Sonntag ihren Open-Air-Tag in Ettenheim hat. „Kasper und der Pirat der sieben Meere“ wird um 13 und 15 Uhr und „Eine Weltreise mit Hits für Kids“ um 14 und um 16 Uhr auf dem Rathausplatz aufgeführt. Auch ansonsten ist in der Innenstadt einiges geboten: Um 14 Uhr wird die Jugendfeuerwehr ihr Können demonstrieren, die erwachsenen Aktiven der Wehr werden um 14.45 Uhr folgen. Holzdeko Gattenmayer wird Laubsägearbeiten vorführen., die Ringsheimer Firma Knoblauch wird mit ihren Landtechnikmaschinen vertreten sein.

Auch viele Vereine wie die Nachbarschaftshilfe Ettenheim und die Bürgerenergie werden ihr Angebot präsentieren. An verschiedenen Ständen werden Seifen, Holzspielzeuge oder Gürtel angeboten. Von Grillwurst über Pommes und Gyros bis hin zu Waffeln, Kuchen und Crêpes wird auch für das leibliche Angebot gut gesorgt sein. Zusätzlich locken die Geschäfte mit speziellen Aktionen. So bietet etwa Dietrich Bauzentrum besondere Rabatte an und Jutta Schlesinger schenkt bei ihrem Geschäft „Traumwäsche“ Sekt aus.

Auch viele Unternehmen im Gewerbegebiet Radackern haben am Sonntag für die „Drive“ geöffnet – so zum Beispiel das Modegeschäft Meierfashion, das an diesem Tag Musik mit der Live-Band „Off Beat“ bietet. Zudem wird dort Hochzeitsmode präsentiert. Auch das Cosy-Café ist geöffnet. Radhaus Schulz wird ebenfalls wieder geöffnet sein. Zum ersten Mal auf der „Drive“ dabei sind die Geschäfte des Bellin Campus.

Auch in den Radackern und in Altdorf wird den Besuchern einiges geboten

In Altdorf präsentieren sich dieses Jahr neben Hänsle Motorradsport mit seinem Saisoneröffnungsfest auch neu die Barracuda Garage mit leckerem Essen und Automobile Dürr mit Dreibahn, Astronautentrainer sowie Bungeetrampolin für Kinder und Jugendliche.

Im Gewerbegebiet DYN A5 hat „Krumm Landtechnik und Motorgeräte“ geöffnet und bietet dort neben Essenangeboten auch eine Osterwerkstatt für Kinder. Auch in der Innenstadt wird das Unternehmen vertreten sein .

Bei diesem breiten Angebot an Aktionen und geöffneten Geschäften dürfte die „Drive“ am Sonntag sicher erneut ein Erlebnis für die ganze Familie werden. jg

Hier kann man parken

Damit man während der „Drive“ entspannt in der Innenstadt und im Gewerbegebeit Radackern bummeln kann, werden dort einige Bereiche für den fließenden und den ruhenden Verkehr am Sonntag, von 8 bis 19 Uhr gesperrt. An folgenden Orten gibt es Parkmöglichkeiten: Bahnhofstraße, Am Bahndamm, Auf den Espen, Alleestraße, Schwarzwaldstraße, Stadthalle/August-Ruf-Bildungszentrum, Aldi, DM, Lidl, NKD, Family Center, Kaufland und Bellin Campus