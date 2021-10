3 In den Beratungsgesprächen steht das elfköpfige Team den Kunden zur Seite. Foto: AOK

Die AOK ist seit Jahrzehnten fest in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg verankert: An 15 Standorten ist sie auf kurzen Wegen in der Region immer gut erreichbar.















Link kopiert

Die AOK ist seit Jahrzehnten fest in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg verankert: An 15 Standorten ist sie auf kurzen Wegen in der Region immer gut erreichbar.

Auch in Oberndorf legt die AOK großen Wert auf direkte Nähe zu den Menschen. Dort betreut das elfköpfige Team um KundenCenter-Leiter Frank Bühler rund 16 000 Versicherte. Im Sommer erfolgte der Umzug in moderne Räumlichkeiten in der Hauptstraße 4.

Herz schlägt bei Menschen der Region

"Wir wollten für unsere Kunden eine optimale Beratungsumgebung", nennt Frank Bühler die Gründe für die Neuausrichtung und ergänzt: "Es war uns wichtig, eine barrierefreie Lösung zu finden, die auch langfristig den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird."

Das neue KundenCenter liegt lediglich eine Etage tiefer vom bisherigen Standort in der Hauptstraße. "Wir haben die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz bewusst von den Beratungsplätzen getrennt. Das ermöglicht die ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Gespräch mit den Versicherten", so Frank Bühler. Zudem setzt die AOK auch für die Mitarbeiter mit mobilen Arbeitsplätzen neue und innovative Impulse.

Neben den separaten Beratungsräumen, dem Empfangsbereich und der Wartezone gibt es einen neuen Konferenzraum. Im Zentrum stehen jedoch die Kunden. Für diese stehen im Wartebereich Wasserspender bereit. Alle Räume sind ebenerdig und barrierefrei zugänglich.

"Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass sich unsere Kunden bei uns rundum wohlfühlen. Durchgängig helle Räume schaffen eine freundliche Atmosphäre und bieten ein hohes Maß an Diskretion für die vertrauliche Beratung von Mensch zu Mensch", erläutert der AOK-KundenCenter Leiter. "Unser GESUNDNAH-Versprechen gilt: Wir bieten auch künftig eine persönliche Beratung, wo das Herz der AOK schlägt – bei den Menschen in der Region", sagt Frank Bühler.

Zum Tag der Offenen Tür im KundenCenter Oberndorf am 10. Oktober von 13 bis 18 Uhr erwarten die Besucher Informationen und Beratungen rund um das Thema Gesundheit. Im Job-Corner geht es um Ausbildung und Studium bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Auszubildenden berichten von ihren Erfahrungen und Karriere-Möglichkeiten. Interessierte sind willkommen. Und für unsere kleinen Besucher schaut Jolinchen vorbei.

Infos beim AOK-KundenCenter Oberndorf, Hauptstraße 4, Telefon: 07423/87 71 12 oder online unter www. aok.de/bw.