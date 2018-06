Anzeige Mensch im Mittelpunkt

Ihre Patienten, sie kommen grob aus einem Umkreis von 15 Kilometern um den Standort Irslingen herum, werden morgens ab 7.30 Uhr entsprechend ihren Wunschzeiten abgeholt. Nach dem gemeinsamen Frühstück beschäftigen sich die Pflegebedürftigen je nach individuellen Möglichkeiten mit gemeinsamem Zeitunglesen, Bastelarbeiten oder Gesellschaftsspielen. Das gilt ebenso für die Zeit am Nachmittag. Auch kleinere Spaziergänge ("Es kommt auf das Krankheitsbild an, das geht nicht bei allen") werden unternommen. Es werde darauf Wert gelegt, vieles in Gruppen zu unternehmen.

Zum Mittagessen können mehrere Menüs ausgewählt werden. In einem mit Schlafsesseln ausgestatteten Raum verbringen die Patienten nach dem gemeinsamen Essen eine Stunde Mittagsruhe. Selbstverständlich stets unter Aufsicht des Fachpersonals. Am Nachmittag gibt es Kaffee, Kuchen und Obst. Die Einrichtung nimmt die Pflegbedürftigen von Montag bis Samstag auf.

Orthopädieschuhmachermeister Franz Link hat seine Werkstatt imselben Haus in der Friedhofstraße 1 in Irslingen. Dort werden orthopädische Leistungen und Reparaturen angeboten. Zum Sevice gehören Schuh-Einlagen, Zurichtungen, Diabetes-Versorgung, orthopädische Maßschuhe, Therapieschuhe, Kompressionsversorgung, Bandagen, Spezialeinlagen für Sicherheitsschuhe und Reparaturen. Auch Hausbesuche sind möglich.