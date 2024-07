Ob Biergärten-Freude, Feste, Kultur oder Musik: In den kommenden Wochen kommt in Horb keine Langeweile auf. Kulturell lockt der Theatersommer, musikalisch locken die Musikcocktails – und vieles mehr. Und natürlich wird es auch wieder das Stadtfest „Unsere Stadt feiert“ zum Ferienende geben.

Jetzt geht der Sommer richtig los in Horb: In den kommenden Wochen gibt es in der Stadt einiges zu erleben – ob mit Ferien oder ohne.

Gastronomien Die Biergärten hatten es in den vergangenen Monaten bei den ständigen Wetterwechseln nicht ganz so leicht. Doch in den kommenden Wochen sind die vielen Biergärten und Außenterrassen der Gastronomien sicherlich wieder beliebte Anziehungspunkte und Erholungsoasen bei den Horbern und bei Gästen der Stadt. Kulinarisches Verwöhnprogramm, leckere Durstlöscher und dazu ein energiespendendes Sonnenbad bei schönen Gesprächen – das ist Ferienstimmung daheim.

Musik Natürlich wird es wieder zahlreiche Termine des Musikcocktails geben. Eine feste Institution erfreut die Musikliebhaber – ob im Alten Freibad oder „on Tour“ in den Biergärten von Gastronomien. Jeden Sonntag ist etwas geboten. Die Stadt informiert darüber zeitnah im Schwarzwälder Boten. Liebhaber von Orgelmusik kommen am Wochenende, 27. und 28. Juli, bei den „5. Horber Orgeltagen“ mit einem Orgelkonzert am Samstag und einer Orgelmesse am Sonntag in der Stiftskirche auf ihre Kosten.

Feste Auch in den Sommerferien werden Feste gefeiert. Beispiele: Am Samstag, 3. August, gibt es eine „Italienische Nacht“ ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz Nordstetten. Bei geselligem Beisammensein und italienischen Klängen sowie italienischen Spezialitäten sollen Besucher „La Dolce Vita“ erleben.

Das Schüttefest der Kolpingsfamilie findet dann am Sonntag, 25. August, ab 9 Uhr statt – Mittagessen, Kaffee und Kuchen mit der „Spielgemeinschaft Horb-Bildechingen“ und den „Gringos“.

Kultur Auch das Kulturprogramm hat wieder einiges zu bieten. Der „10. Theatersommer“ mit dem Titel „Das Lied von der Erde“ bietet einen „Theaterabend mit Tiefgang, bei der das Lachen nicht zu kurz kommt“, wie der Veranstalter – „das Chamäleon-Theaterwelten“ schreibt. Der Theatersommer findet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, „Open Air“ von 19 bis 21.30 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Am Freitag, 23. August, laden die Horber Nachtwächter unter dem Motto „’s Bescht vo da Horber Nachtwächter“ von 20 bis 21.30 Uhr zur Führung durch die Horber Oberstadt. Sie geleiten die Teilnehmer vom Marktplatz zum Burggarten, entlang der Sommerhalde zur Marktstraße und wieder zurück zum Marktplatz. Um eine Spende wird gebeten. Bei Regen fällt die Nachtwächterführung aus. Treffpunkt vor dem Rat- und Wachthaus.

Auch aktuelle Ausstellungen können weiterhin besucht werden. Und wer möchte, kann an öffentlichen Stadtführungen teilnehmen.

Stadtfest Fest im Kalender ist auch das Horber Stadtfest „Unsere Stadt feiert“ vom 6. bis 8. September verankert. Die Stadt will über das Programm noch zu einem späteren Zeitpunkt informieren, doch wird der bekannte Mix aus verkaufsoffenem Sonntag, Kulinarischem, Musik, Aufführungen, Ständen und tollen Bummel-Attraktionen sicher wieder auf die vielen Besucher warten.

Sport Auch sportlich gibt es keine Pause in den Sommerferien.

Der AHG-Cup mündet am 27. und 28. Juli im Halbfinale und Finale. Das internationale Damen-Tennisturnier ist ein beliebtes, sportliches Großereignis in der Region. Tennisspielerinnen aus der ganzen Welt wollen Weltranglistenpunkte erspielen. Der TC Bildechingen bietet in der Turnierwoche ein großes Rahmenprogramm.

Ein echter Hingucker sind auch die Camarguepferdetage am 3. und 4. August auf den Kreuzhöfen in Nordstetten. Das Turnier „Centre Equestre Traditionnel“ bietet beeindruckenden Pferdesport.

In der letzten Woche der Sommerferien gehen auch wieder die Horber Tennis-Stadtmeisterschaften über die Bühne. Gastgeber ist diesmal der TC Nordstetten.