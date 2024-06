Mit einem Tag der offenen Tür präsentierten sich die Firmen Zogaj Haustechnik und Black Forest Solar an ihrem gemeinsamen Standort im Althengstetter Industriegebiet. Bewirtet wurde dabei auf Spendenbasis und das hat sich richtig gelohnt, nämlich für die GWW in Calw.

Handwerker mit Herz

Der Leiter der beiden Calwer GWW-Werkstätten, Peter Keppler, durfte jüngst aus den Händen der Handwerker mit Herz 2000 Euro in Empfang nehmen, die ein Sommerfest für die rund 200 Beschäftigen der Werkstätten in Calw möglich machen.

Unter einem Dach

Im Dezember 2023 haben die beiden Firmen Zogaj Haustechnik und Black Forest Solar BFS ihre Firmensitze unter ein wörtlich gemeinsames Dach im Unteren Ried in Althengstett gelegt. Bisher schon arbeiteten die Unternehmen in ihren Geschäftsfeldern Haustechnik sowie Photovoltaik inklusive Stromspeicher zusammen.

Mehr als 300 Besucher

Mit dem Tag der offenen Tür präsentierten sich die Firmen der Öffentlichkeit. „Es war ein richtiges Familienevent mit über 300 Besuchern“, freuen sich Ekrem Zogaj und die beiden BFS-Chefs, Simon Läpple und Lukas Fisel. Es gab naturgemäß Informationen satt über die jeweiligen Angebote der beiden Firmen. „Das Interesse an den Themen war groß und auch die Fachvorträge wurden sehr gut angenommen.“

Ziel vieler Familien

Es war jedoch auch ein fröhliches Fest mit der Öffentlichkeit, mit bisherigen und potenziellen neuen Kunden sowie mit Geschäftspartnern und Ausstellern, zum Beispiel von E-Autos und E-Bikes. Zahlreiche Familien machten das Firmengelände zum Ziel eines Ausflugs, warteten doch drei Hüpfburgen auf die jüngsten Besucher. Außerdem hatten die Firmen fürs leibliche Wohl bestens vorgesorgt und boten alles für eine freiwillige Spende an.

Positiv überrascht

„Wir waren sehr positiv überrascht, dass unsere Besucher das nicht ausgenutzt haben, im Gegenteil, sie waren sehr spendabel“, so die Firmenchefs. Mit dem Tag der offenen Tür wollten sie auf sich und ihre Geschäftsfelder aufmerksam machen und hatten dabei auch die im Blick, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Der Tag hatte sowohl einen wirtschaftlichen und wie auch einen sozialen Aspekt.“

Spende fürs Sommerfest

1500 Euro stammen aus dem Erlös der Bewirtung am Tag der offenen Tür, 500 Euro legt das Autohaus Weeber als Aussteller obendrauf. Peter Keppler gab den Handwerkern bei der Spendenübergabe einen detaillierten Einblick, was die Menschen, die vielfach kognitive Einschränkungen, aber auch psychische Herausforderungen haben, in den Werkstätten alles schaffen. Die Auftraggeber kommen unter anderem aus dem Automotiv-Bereich und aus der Medizintechnik. „Mit eurer Spende können wir für unsere rund 200 Mitarbeiter wieder ein gemeinsames Sommerfest organisieren, dafür danken wir herzlich“, sagte er und malte den Spendern ein buntes Bild der Freude, die sie den Menschen mit Handicap damit bereiten.