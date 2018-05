Anzeige Mehrere Kapellen machen Stimmung

Der Musikverein Bietenhausen lädt ins Festzelt ein. Verschiedene Gastvereine sorgen an den beiden Festtagen wieder für Stimmung und beste Unterhaltung. Und auch aus Küche und Keller wird alles geboten, was man von einem Musikantenfest erwarten kann.

Das Festzelt steht mitten im Ort im ehemaligen Pfarrgarten. Dieser Standort hat dem Fest auch zu seinem Namen verholfen.

Der Startschuss für die zweitägige Veranstaltung fällt am Samstag, 2. Juni, um 16 Uhr mit dem Fassanstich. Dazu servieren die Musiker ein deftiges Wurstsalat-Vesper. Für die musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Abend die Musikvereine aus Seebronn und Heiligenzimmern. Am Samstagabend ist außerdem die Bar geöffnet, an beiden Festtagen gibt es den Weizenstand.