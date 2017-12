Anzeige Mehr Platz für eine kindgerechte Betreuung

Fast alles ist neu im Bildungszentrum Lichtensteinschule. Das fängt beim Schulhof an, der gepflastert wurde und anstelle des früheren Brunnens eine Plattform zum Spielen erhalten hat. Auch ein Baum wurde gepflanzt. Die Toiletten, die bislang außen lagen, sind in das Gebäude verlegt, die frei gewordenen Räume nutzen die Reinigungskräfte und der Hausmeister. Zur Schule ist ein barrierefreier Zugang geschaffen. Neu gebaut ist die Mensa mit Küche und Aufenthaltsraum für Kindergarten und Schule. In der Küche ist alles vorhanden, um frische Speisen zu kochen. Dazu sind drei Frauen im Einsatz.

Im Bildungszentrum gibt es während der gesamten Woche eine Nachmittagsbetreuung ab 12 Uhr bis 17 Uhr. Dazu sind ein Spielraum eingerichtet, ein Bereich für die Hausaufgabenbetreuung und ein Ruheraum. Eingezogen ist der Kindergarten aus der Alten Schule – mit zwei Gruppenräumen und Nebenräumen für die Sprösslinge, die älter als drei Jahre sind, und für die Kinder, jünger als drei Jahre. Die Kleinkindgruppe hat ein eigenes WC, einen Bewegungsbereich und einen Schlafraum. Für den Kindergarten ist eine eigene Küche eingerichtet, dort essen die jüngeren Sprösslinge ihr Mittagessen. Zudem gibt es einen windgeschützten Außenbereich, zusätzlich zum Außengelände, das für die verschiedenen Altersgruppen unterteilt ist. Die Räume sind farblich unterschiedlich gestaltet: Böden und Türen, damit es den Kindern möglich ist, sich leichter zu orientieren.

Die Grundschule hat ihr Domizil nun im ersten und zweiten Obergeschoss. Dort wurden die Zwischenwände verändert; das Direktorat und das Lehrerzimmer wurden neu in­stalliert in ehemaligen Klassenzimmern. Ein Aufzug ist eingebaut. Damit ist die Schule barrierefrei. Jedes Klassenzimmer hat einen Nebenraum, was ermöglicht, individuell in Kleingruppen zu lernen.