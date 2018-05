Anzeige Mehr Platz für die Zuschauer

Mit der Einführung des Short Track-Wettbewerbs ins offizielle Weltcup-Programm, musste ein entsprechender Kurs entworfen werden. Einen bis 1,5 Kilometer lang soll er sein, gibt der Radsport-Weltverband UCI vor. Flüssig, schnell und ohne besondere Hindernisse, um die Rennen der jeweils besten 40 Damen und Herren der Welt möglichst lange spannend zu halten. In Albstadt wird man die Start-Zielgerade des Cross-Country-Rennens nutzen, dann Schleifen über die Wiese nehmen und in den Wald einbiegen. Eingangs Bullentäle geht es kurz nach oben und gleich wieder runter und rüber zum "Deep Hole", von wo aus es wieder auf die Wiese geht.

Spätestens diese Passage versieht das Rennen dann auch mit einer Mountainbike typischen Komponente. "UCI-Koordinator Simon Burney und der Technische Delegierte Beat Wabel haben unseren Vorschlag so auch abgesegnet. Details werden wir dann vor Ort besprechen", sagt Markus Ringle, Race-Director des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Weltcups in Albstadt. Wichtig ist, dass die Zuschauer möglichst viel sehen können. Bei einer Wettkampf-Dauer von plus-minus 25 Minuten dürften die Herren am Freitag etwa zehn Runden fahren.

Nur die Cross-Country-Strecke betrifft die neue Brücke, die von Schwörer-Haus-Mitarbeitern erstellt wird. "Die bisherige Brücke hätte sicher noch ein Jahr gehalten, aber im Blick auf die Weltmeisterschaften 2020 wollten wir sie jetzt schon ersetzen", so Ringle. Die Brücke steht vor dem Eingang zum Bullentäle und dient den Fahrern in beiden Richtungen aber auch den Zuschauern als Zugang zum "Hexenkessel", wo die Stimmung brodelt. Sowohl nach dem Start als auch vor der Zielankunft müssen die Menschenmassen unter dieser Brücke durch. Das neue Konstrukt wird deshalb noch etwas mächtiger und vom Durchgang her vor allem breiter, so dass mehr Menschen gleichzeitig passieren können.