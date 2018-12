Anzeige Mehr Platz für Behandlungen und Kurse

Damit wird das bisherige Leistungsspektrum insbesondere durch ein umfassendes und größeres Kursangebot mit Pilates, Muskelentspannung nach Jacobson, Qigong, Rückenschule, Nordic Walking, Genius-Rückentraining und als absolute Besonderheit Myoreflextherapie ausgeweitet. Es werden alle Zertifikatsbehandlungen wie Manuelle Therapie, Bobath-Therapie (Schlaganfall, neurologische Erkrankungen), Lymphdrainage, Gerätegestützte Krankengymnastik und kleinere Wellnessbehandlungen wie Massagen und Fangopackungen angeboten.

Hierfür steht ein bestens ausgebildetes Mitarbeiterteam von fünf Physiotherapeuten, je eine Sportlehrerin und Sportwissenschaftlerin sowie drei Anmeldekräfte an der Rezeption zur Verfügung. Außerdem besteht eine Kooperation mit Christina Eisenmann, Fachexpertin für ganzheitliche Stress- und Burnout-Prävention.

Die Praxis ist montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 20 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. So haben berufstätige Patienten die Möglichkeit, in ihrer Mittagspause an den Geräten zu trainieren. Für nicht mobile Patienten werden selbstverständlich Hausbesuche in Wolfach, Schiltach, Schenkenzell und Alpirsbach unternommen.

Dankbar ist Reutter der Stadt Schiltach als Gebäudeeigentümerin, dass er bei der Sanierung und des Anbaus seine Pläne und Vorstellungen mit einbringen durfte, die vollumfänglich umgesetzt wurden. Die Bauzeit betrug rund neun Monate. Nach mehreren Jahren des Leerstands kehrt damit in zentrumsnahen Räumlichkeiten wieder neues Leben ein.