Auch abends präsentiert sich die Metzgerei Klink in tollem Ambiente. Foto: Klink

Mit dem Neubau eines Genusszentrums im Oberjettinger Gewerbegebiet "West" hat die Familie Klink Maßstäbe weit über das Gäu hinaus gesetzt. "Das ist keine gewöhnliche Metzgerei", erklärt Geschäftsführer Simon Klink mit Blick auf die noch größere Produktvielfalt – und das auf technologisch und hygienisch höchstem Niveau.















Jettingen - Nachdem das Familienunternehmen mit seinen 25 Mitarbeitern bislang in gepachteten Räumen tätig war, wurde mit dem schmucken Zweckbau der lang gehegte Traum von einer eigenen Metzgerei verwirklicht, wie Metzgermeister Simon Klink unterstreicht. Allerdings sah man am alten Standort in der Oberjettinger Ortsmitte nach dem Bau der Umgehungsstraße ohnehin keine Perspektiven für eine künftige Entwicklung mehr.

Für die Familie Klink ist das jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren realisierte Millionenprojekt vor allem auch eine "Investition in die Zukunft" – denn die Nachfolge ist mit dem Engagement von Sohn Max Klink im elterlichen Betrieb gesichert. Der Juniorchef bringt als Metzgermeister, Fleischtechniker und Betriebswirt die besten Voraussetzungen mit – und er betont: "Wir sehen nach wie vor Potenzial für eine Metzgerei, wenn man Qualität bietet."

Fleisch aus der Region

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird das Fleisch ausschließlich aus der Region bezogen, das Schweinefleisch sogar direkt von einem Jettinger Landwirt. "Regionalität mit kurzen Wegen, und dass der Verbraucher weiß, wo die Produkte herkommen – das ist unsere Philosophie", machen Simon und Max Klink deutlich. Bereits in der Vergangenheit wurden rund 95 Prozent aller Wurstsorten für die Metzgerei in Oberjettingen sowie für die Verkaufsstellen in Haiterbach und Pfalzgrafenweiler in eigener Regie produziert. "Jetzt können wir eine noch größere Vielfalt an Produkten anbieten", freut man sich im Kreise der Familie Klink über diesen Quantensprung in Sachen Produktion.

Im rund 200 Quadratmeter großen Verkaufsraum mit seiner 20 Meter langen Kühl- und Heißtheke finden die Kunden künftig neben dem eigenen großen Metzgerei-Sortiment eine bemerkenswerte Auswahl an Lebensmitteln aus der Region sowie selbst erzeugte SB-Ware. Zu den Convenience-Produkten für den Endverbraucher zählen unter anderem Kartoffeln, Linsen oder Eier aus heimischer Produktion. "Kunden, die beim Metzer einkaufen, achten auf Qualität und Regionalität", sind Simon und Max Klink überzeugt vom Erfolg ihrer Philosophie – die ja auch voll im aktuellen Trend der Verbraucher liegt.

Geschmack und Qualität werden großgeschrieben

Geschmack und Qualität sowie Tradition und Moderne – das sind Begriffe, die bei der Metzgerei Klink im neuen Oberjettinger Genusszentrum in der Heilbergstraße nicht nur groß geschrieben, sondern auch gelebt werden. Die Produktpalette reicht von vielfältigen Wurstwaren über Fleisch- und Geflügelspezialitäten bis hin zu ausgefallenen Leckerbissen für besondere Anlässe. Spezialisiert und bekannt ist die Metzgerei Klink für ihre exklusiven Wurstwaren – frisch sowie als Konserve – aus eigener Herstellung und nach eigenen Rezepten.

Großzügiger Sitzbereich in hellem Ambiente

Doch damit nicht genug: Im großzügigen Sitzbereich mit seinen 44 Plätzen in einem angenehmen und hellen Ambiente werden zudem ab April verschiedene Tagesessen angeboten. Die frisch produzierten Menüs können vor Ort verzehrt oder zu Hause erwärmt werden. "Unsere Küche ist für bis zu 500 Tagesessen ausgelegt", erklärt Simon Klink, dass man gerne die Firmen in der Umgebung mit Tagesessen versorgen möchte. Dazu wurde ein Koch eingestellt, doch für das Küchenteam des Genusszentrums ist man noch auf der Suche nach personeller Verstärkung.

Vergrößert wurde am neuen Standort aber nicht nur der Küchenbereich. Auch die Produktion von Wust- und Fleischwaren ist deutlich größer als bisher ausgelegt, um die Gastronomie, Firmen oder Vereine bei größeren Veranstaltungen beliefern zu können. In naher Zukunft werden in der Produktion fünf weitere Arbeitsplätze geschaffen. "Wir wollen unser Team vergrößern, und weitere Filial-Standorte in der Region sind angedacht", wie Simon Klink unterstreicht. Mit den neu geschaffenen Kapazitäten können künftig immerhin bis zu zehn Filialen beliefert werden.

Offizielle Einweihung am 12. Februar

Die Familie Klink kann jetzt bei der offiziellen Einweihung am Samstag, 12. Februar, auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken: Die Metzgerei wurde 2011 nach der Übernahme der ehemaligen Metzgerei Fleischle im Ortskern von Oberjettingen gegründet. 2016 ließ sich der Familienbetrieb den Bauplatz zwischen Real-Markt und Umgehungsstraße sichern, wo sich einst der Parkplatz des Toom-Baumarktes befand, und 2018 stieg man intensiver in die Planungen ein. Im Sommer 2020 folgte schließlich der erste Spatenstich für das ehrgeizige Millionenprojekt. Zwar wurde die geplante Fertigstellung durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst – doch jetzt wurde ein Metzgereibetrieb fertiggestellt, der allen Anforderungen gerecht wird, um in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können.

Neubau mit Wärmerückgewinnung und Photovoltaik nahezu klimaneutral

"Eine Metzgerei dieser Größenordnung ist einmalig in Baden-Württemberg", erklärt Simon Klink nicht ohne einen gewissen Stolz auf das jetzt erreichte Etappenziel. Denn der moderne – und durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums unterstützte Bau – ist durch Wärmerückgewinnung und Photovoltaik nahezu klimaneutral, während die Produktion den aktuellen EU-Hygienerichtlinien entspricht.

Durch die moderne Einrichtung kann auf einer Gesamtfläche von über 650 Quadratmetern ein noch höherer Qualitätsstandard langfristig sichergestellt werden. Auch die Arbeitsfläche im Küchenbereich ist mit 250 Quadratmetern so gestaltet, dass auch in Zukunft keine Kapazitätsengpässe bei großen Caterings oder Events entstehen.

Mitarbeiter haben ihre Räume, um sich in den Pausen zurückzuziehen

Die Metzgerei Klink ist ein Familienbetrieb. Zu dieser Familie gehören auch die Mitarbeiter, die in der Vergangenheit zum Erfolg beigetragen haben - und die dies auch in Zukunft werden. Ein wichtiger Punkt bei der Planung war daher auch der sogenannte "Backstage-Bereich". Auf 200 Quadratmetern bietet sich den Mitarbeitern hier genügend Kapazität, um in den Pausen neue Kraft zu tanken.

Beeindruckt vom Projekt an der Oberjettinger Peripherie zeigt sich ebenfalls Bürgermeister Hans Michael Burkhardt. "Es war uns wichtig, einen handwerklichen Metzger im Ort zu behalten", macht der Rathauschef deutlich, dass der Standort beim Real-Markt natürlich hochinteressant ist. Denn hier habe sich der Metzgerei-Betrieb mit seiner stattlichen Investition gut für die Zukunft aufgestellt. Für eine Gemeinde wie Jettingen sei ein Metzger, der selbst produziere und noch ein Tagesessen-Angebot mache, natürlich ein echter Gewinn.